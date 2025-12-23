 Siaubas po vidurnakčio: kultūros centre vyras švaistėsi ginklu

Siaubas po vidurnakčio: kultūros centre vyras švaistėsi ginklu

2025-12-23 11:08
BNS inf.

Jonavoje pareigūnai sulaikė vyrą, vietos kultūros centre demonstravusi į šaunamąjį ginklą panašų daiktą, antradienį pranešė policija.

Siaubas po vidurnakčio: kultūros centre vyras švaistėsi ginklu / Asociatyvi freepik nuotr.

Incidentas fiksuotas antradienį po vidurnakčio.

1981 metais gimęs vyras uždarytas į areštinę. Jo teisėtai laikomus pistoletus „Sig Sauer P230“ ir „CZ 75“ paėmė policijos pareigūnai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Panašus incidentas fiksuotas ir Marijampolėje. 1974 metais gimęs marijampolietis, pranešęs, kad konflikto metu nepažįstamas vyriškis pagrasino su juo susidoroti, nukreipdamas į jį daiktą, panašų į ginklą.

Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Jonava
kultūros centras
ginkluotas vyras

OJE
kur jus matot ta siauba,rasytojai.Marijampoleje,konservatorius,visuomenininkas,Sejonines patarejas pasisvaiste ir nieko jokios bylos jam niekas neiskele.rasykit tiesa,kovotojai uz laisva zodi.Policija doku,entus patikrino ir palinkejo gero kelio.Tai ir siam svaistunui nieko neturetu buti
1
0
