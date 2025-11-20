Šiaulių politikas „čekiukų“ byloje turės grąžinti savivaldybei 5,6 tūkst. eurų

Taip pat priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo civilinės bylos dėl nepagrįsto praturtėjimo iškėlimo teisme dienos.
„Ieškovė įrodė atsakovo nepagrįstą praturtėjimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sąskaita, o atsakovas nepateikė pakankamai objektyvių ir patikimų įrodymų, pagrindžiančių, kad visos gautos išmokos buvo panaudotos kompensuoti išlaidas, kurias jis patyrė vykdydamas tarybos nario veiklą“, – sakė civilinę bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Simona Čėsnienė.
Per 2019–2023 metų kadenciją Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario S. Stasiūno gauta 5 652 eurų suma pripažintina kaip atsakovo nepagrįstas praturtėjimas, t. y. kaip gautos lėšos už nepatirtas išlaidas ir už išlaidas, kurių kompensavimas nebuvo numatytas.
Daugiau kaip 2 tūkst. eurų politikas nepagrįstai išleido degalams, 1 tūkst. eurų transporto priemonėms remontuoti, daugiau kaip 500 eurų transporto priemonių techninei priežiūrai, atsarginėms dalims, padangoms, kitoms priežiūros prekėms ir išlaidoms už paslaugas apmokėti, 26 eurus transporto priemonių draudimui, 1,3 tūkst. eurų telefono pokalbių, telefono ryšio įrangos, kitų paslaugų bei interneto ryšio paslaugoms ir 732 eurus kanceliarinėms prekėms įsigyti.
Byloje nėra ginčo, kad atsakovas tinkamai pateikė finansinius dokumentus ar kad neviršijo pagal teisės aktus per mėnesį nustatytos galimos kompensuoti sumos. Teismo manymu, prokuratūra teisingai nurodė, kad net ir atsakovui tinkamai įvykdžius pareigą pateikti finansinius dokumentus ir išlaidoms neviršijant galimos kompensuoti maksimalios sumos, nereiškia, kad galėjo būti kompensuotos visos išlaidos pagal jo pateiktus finansinius dokumentus.
Išmokos savivaldybės tarybos nariams yra tikslinės – skirtos kompensuoti išlaidas, kurios patirtos vykdant tarybos nario veiklą.
Teismo nuomone, išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, apmokėjimo teisinio reglamentavimo neaiškumas nepateisina atsakovo veiksmų panaudojant ne pagal paskirtį išlaidas, skirtas tarybos nario veiklai vykdyti, nesudaro pagrindo laikyti, kad minėtos lėšos panaudotos teisėtai.
Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
