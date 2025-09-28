 Širvintų rajone – neeilinė vagystė

2025-09-28 10:47
BNS inf.

Širvintų rajone vagys išsinešė bronzinę skulptūrą, sekmadienį pranešė policija.

Širvintų rajone – neeilinė vagystė / Asociatyvi G. Skaraitienės/BNS nuotr.

Pirminiais duomenimis, rugsėjo 27 d. apie 11.30 val. Kriaunų kaime aptikta, kad iš sodybos namo pavogta bronzinė skulptūra.

Nuostolis siekia apie 10 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

