Širvintų rajone – neeilinė vagystė

Pirminiais duomenimis, rugsėjo 27 d. apie 11.30 val. Kriaunų kaime aptikta, kad iš sodybos namo pavogta bronzinė skulptūra.
Nuostolis siekia apie 10 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Širvintų rajone vagys išsinešė bronzinę skulptūrą, sekmadienį pranešė policija.
