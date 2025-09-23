Smūgis kriptovaliutų sukčiavimo schemai: pinigai buvo nukreipti į Lietuvą pinigų plovimui

Policija surengė reidus Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje bei sulaikė penkis įtariamuosius, įskaitant įtariamą aferos sumanytoją.
Eurojusto pareiškime sakoma, kad aukoms buvo žadama didžiulė kriptovaliutų investicijų grąža per profesionaliai sukurtas internetines platformas.
Perduoti pinigai vėliau buvo nukreipti į Lietuvą pinigų plovimui.
„Nukentėjusiųjų, bandžiusių atgauti savo investicijas, buvo paprašyta sumokėti papildomus mokesčius, o tada sukčiavimui naudota interneto svetainė dingo“, – teigia Eurojustas.
„Vėliau investuotojai prarado didžiąją dalį, o kai kuriais atvejais – visus savo pinigus“, – pridūrė ES teisėsaugos agentūra.
Eurojusto duomenimis, schema, jų teigimu, buvo skirta koordinuoti plataus masto operaciją, veikė mažiausiai nuo 2018 metų maždaug 23 valstybėse.
Tarp šimto nukentėjusiųjų buvo asmenys iš įvairių Europos valstybių, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Italiją ir Ispaniją.
Įtariamas grupuotės vadeiva įtariamas didelio masto sukčiavimu ir pinigų plovimu.
Kratos surengtos praėjusią savaitę, tačiau informacija buvo paviešinta tik antradienį dėl įvairiose šalyse vykstančių teisinių procesų.
