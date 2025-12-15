Smūgis narkomafijai: sunaikinta beveik pusės tonos heroino kontrabandos siunta

Konfiskuoti narkotikai buvo sunaikinti Šiaulių rajone esančiame pavojingų atliekų deginimo įrenginyje, procesą prižiūrėjo speciali Lietuvos muitinės pareigūnų komisija.
Kaip anksčiau rašė BNS, bendra MKT, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Latvijos mokesčių ir muitinės policijos departamento operacija užkirto kelią vienai didžiausių kada nors per Lietuvą gabentų narkotikų siuntai, kurioje rasta 498 kilogramai heroino.
Kvaišalai buvo paslėpti tranzitu per Lietuvą gabentame krovininiame vilkike MAN. MKT pareigūnai jį patikrinimui atrinko įvertinę maršruto riziką – transporto priemonė važiavo iš regiono, iš kurio šiemet per Latviją į Vakarų Europą buvo gabentos kelios didelės narkotikų siuntos.
Detali patikra Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje esančiame krovinių poste „Žirmūnai“, truko kelias dienas. Tyrimas patvirtino, jog rasto kiekio užtektų pagaminti beveik 8 mln. dozių, o juodojoje rinkoje ši siunta galėtų siekti iki 40 mln. eurų.
Dviem vilkikų vairuotojams Vilniaus apylinkės teismo sprendimu skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl labai didelio kiekio narkotikų kontrabandos ir neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų.
Iki šiol teisėsaugos pareigūnų Lietuvoje sulaikytos heroino siuntos siekdavo kelis kilogramus. Pavyzdžiui, 2010 metais Medininkų kelio poste bendros operacijos su Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais metu sulaikyta 5,5 kilogramo heroino siunta. O 2012 metais Vilniaus oro uosto poste muitininkai sulaikė 1,9 kilogramo heroino.
Vieną didžiausių narkotikų kontrabandos siuntų Lietuvoje MKT pareigūnai sulaikė 2017 metais. Tuomet Klaipėdoje, iš Ekvadoro atplukdytuose įrenginiuose, aptiktos slėptuvės su daugiau kaip 600 kilogramų kokaino kontrabanda.
