Sugyventinio sumušta ir dėl to pagimdžiusi moteris prašė jam švelnesnės bausmės: vaikui reikia tėvo

Rugpjūtį priimtas Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjos nuosprendis įsiteisėjo, jis nebuvo apskųstas, ši byla baigta.
„Teismo vertinimu, D. L. nusikalstamo elgesio keitimas su probacijos tarnybos pagalba neizoliavus jo nuo visuomenės yra galimas, o įpareigojimų ir draudimų visuma leis pasiekti įstatyme numatytus bausmės tikslus ir užtikrins teisingo nubaudimo principo įgyvendinimą. Atsižvelgiant į tai, jog baudžiamoji byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka – taikant sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamajam D. L. visiškai pripažinus padarius nusikalstamą veiką, (...) jam paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu“, – rašoma teisėjos Sigitos Rozgaitės teismo nuosprendyje.
Nutartimi vyrui skirta laisvės apribojimo bausmė. Iki šiemet balandį visuomenę sukrėtusio įvykio, jaunas vyras į teismų akiratį jau buvo patekęs ir anksčiau.
Teismo dokumentuose taip pat rašoma, kad 2024 m. rugsėjo 6 d. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu jis buvo nuteistas už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą. Tąkart jam teismas skyrė keturis mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti po 25 valandas per mėnesį visuomenės labui. Kaip minėta, buvo paskirtas įpareigojimas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Nuosprendyje rašoma, kad vyras šią bausmę atliko.
Tačiau šių metų balandžio 23 dieną vyras vėl pateko į teisėsaugos akiratį – jis buvo sulaikytas dėl nėščios sugyventinės sumušimo nepraėjus nė savaitei nuo kito teismo verdikto.
Balandžio 17 d. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teismo baudžiamuoju įsakymu už plėšimą jam buvo skirtas šešių mėnesių laisvės apribojimas su intensyvia priežiūra. Taip pat nuteistajam penkis mėnesius uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas, jis įpareigotas penkis mėnesius dalyvauti elgesio pataisos programoje.
„Bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs“, – rašoma nuosprendyje.
ELTA primena, kad balandžio 23 d. į Regioninę Mažeikių ligoninę greitosios pagalbos automobiliu buvo pristatyta jauna moteris, namuose pagimdžiusi kūdikį.
Medikams apžiūrėjus gimdyvę, ant jos kūno pastebėti sužalojimai. Siekiant išsiaiškinti, kaip atsirado sužalojimai, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Per tyrimą nustatyta, kad prieš moterį galėjo smurtauti jos sugyventinis.
Balandžio 23 d. išvakarėse D. L. pakėlė ranką prieš 34-ias savaites besilaukiančią sugyventinę. Pastaroji, praėjus maždaug šešioms valandoms po konflikto, pradėjo gimdyti, tad sugyventinis iškvietė greitąją pagalbą. Atliekant tyrimą mažeikiškis sulaikytas, vėliau jam skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Tyrimo metu jis pripažino kaltę ir gailėjosi.
Vyras teismui pareiškė manąs, kad tokiems jo veiksmams įtakos labiau turėjo narkotinių medžiagų vartojimo nutraukimas. Jis tapdavo labai agresyvus, kai nebevartodavo ar praeidavo ilgesnis laiko tarpas tarp vartojimų. Kaltinamasis pasakojo, kad sudavė keturis smūgius į veido sritį sugyventinei, sudaužė visus įmanomus daiktus namuose.
D. L. pripažino, kad ne pirmą kartą smurtavo prieš nukentėjusiąją, visa tai nutiko dėl narkotinių medžiagų vartojimo arba jų nebevartojimo. Šiuo metu vyras tikino nebevartojantis nei alkoholio, nei narkotinių medžiagų ir kovoja su nikotino priklausomybe – bando mesti rūkyti. Jį tikrina probacijos tarnyba, atlieka narkologinius ir alkoholio vartojimo testus.
Taip žmonės neturėtų elgtis, ypač su savo antromis pusėmis.
„Pasielgiau nežmoniškai. Taip žmonės neturėtų elgtis, ypač su savo antromis pusėmis", – pripažino vyras.
D. L. teigimu, savaitę iki jo suėmimo, jis nevartojo narkotinių medžiagų, bet vartojo alkoholinius gėrimus. Jis mano, kad alkoholis veikos padarymo metu jį šiek tiek ramino.
Nukentėjusioji teismui teigė, kad civilinio ieškinio gyvenimo draugui nereikš, jauna moteris prašė sušvelninti kaltinamajam bausmę, nes vaikui yra reikalingas tėvas.
