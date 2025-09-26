Sukrėtė paauglių elgesys gatvėje: toje pačioje sankryžoje žuvo mokytojos sūnus

Vaizdo registratoriaus įrašu rugsėjo 25-ąją pasidalyta feisbuko grupėje „Reidas TV“. Čia matyti gatvę neleistinoje vietoje, važiuojant automobiliams, kertantys paaugliai. „Šiauliai. Kai esi kietas paauglys iš Darbininkų gatvės“, – rašoma socialiniame tinkle.
Šitoks nepilnamečių elgesys, rizikuojant savo sveikata ir gyvybe, gerokai papiktino įvykį pamačiusius internautus. „Jie galvoja, kad yra nemirtingi. Yra tikimybė, jog tai, kad šiandien vairuotojai parodė buką toleranciją ir nedavė „velnių“, lems šių paauglių žūtį kitoje avarijoje ateityje. Senesniais laikais būtų gavę per ausis nuo kokio vairuotojo ir būtų pasibaigę tie kvaili „mandrumai“. Dabar viskas galima“, – kritikos strėles dėl pavojingos situacijos kelyje laidė kai kurie komentatoriai.
Kiti pastaruosius žodžius iliustravo realiu slogiais prisiminimais apipintu pavyzdžiu. „Toje vietoje šalia yra mokykla, greitis – 40 km/val., tai niekas ir neskuba... Beje, kažkada toje pačioje sankryžoje žuvo mokytojos sūnus...“.
Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad pėsčiųjų judėjimas per važiuojamąją kelio dalį arba judėjimas ja ten, kur draudžiama, užtraukia baudą nuo 20 iki 40 eurų.
