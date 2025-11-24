 Sulaikomas girtas smurtautojas sužalojo policininką

2025-11-24 09:26
BNS inf.

Jurbarke, K. Donelaičio gatvėje esančiame bute, sekmadienį sulaikant vyriškį, įtariamą dėl smurto artimoje aplinkoje, pastarasis aktyviais pasipriešino policijai ir sužalojo pareigūną, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Sulaikomas girtas smurtautojas sužalojo policininką / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

