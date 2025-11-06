Suomija atmetė iš tranzitinio traukinio pabėgusio ruso prieglobsčio prašymą

Skelbiama, kad Suomijos institucijos prašymą atmetė motyvuodamos tuo, kad vyras keliavo per kitą ES šalį ir pagal ES prieglobsčio taisykles turėtų prašyti politinio prieglobsčio ten.
Pranešama, kad iškilus deportacijos į Lietuvą grėsmei, jis bandė apskųsti šį sprendimą Europos Žmogaus Teisių Teisme.
Pasak RFE/RL, D. Muchametovas baiminasi, kad Lietuva gali jį išsiųsti atgal į Rusiją, kur jam grėstų įkalinimas už vengimą tarnauti kariuomenėje ir persekiojimas už prieglobsčio prašymą ES.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra siekia, kad iš traukinio pabėgęs rusas būtų išduotas Lietuvai.
Šis 2004 metais gimęs Rusijos pilietis birželio viduryje pabėgo iš tranzitinio traukinio Adleris-Kaliningradas.
Policijos duomenimis, kai traukiniui iki Kybartų geležinkelio stoties buvo likę važiuoti apie 25 minutes, tarp Pilviškių ir Kybartų palydovė pastebėjo atidarytas traukinio duris, per kurias asmuo galėjo iššokti.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo liepą prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau Valstybės sienos apsaugos tarnyba bylos nekėlė, nes teisiškai nerado nusikaltimo sudėties.
Kaliningrado tranzitas vykdomas remiantis galiojančiu Europos Sąjungos ir Rusijos susitarimu ir jame apibrėžtais įsipareigojimais.
