2025-08-19 13:03
Gytis Pankūnas (ELTA)

Panevėžyje pirmadienį teisės vairuoti neturintis vyras automobiliu kliudė tris transporto priemones, pranešė policija.

Teisės vairuoti neturintis neblaivus vyras automobiliu kliudė tris transporto priemones / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 22.10 val. Molainių gatvėje neblaivus (1,60 prom.) ir neįgijęs teisės vairuoti vyras (gim. 1993 m.) vairavo automobilį „Volvo V70“ ir apgadino automobilius „Audi A3“, „Volkswagen Golf“ ir „Volkswagen Tiguan“.

Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

