Teismas atvertė neatsargaus gyvybės atėmimo Utenos ralyje bylą, apklausė du nukentėjusiuosius

„Buvo pagarsintas kaltinamasis aktas ir apklausti du nukentėjusieji“, – BNS nurodė teismo atstovė Ligita Galvydienė.
Jos žiniomis, kitas posėdis byloje suplanuotas gruodžio 3 dieną.
Kaip rašė BNS, šioje teismui liepą perduotoje baudžiamojoje byloje kaltinimai neatsargiu gyvybės atėmimu pateikti Utenos ralio vadovui Donatui Liesiui, Lietuvos automobilių sporto federacijos saugos ekspertui R. M. ir lenktynes organizavusiam Zarasų automobilių sporto klubui „Akseleratorius“.
Šie fiziniai ir juridinis asmuo kaltinami pažeidę elgesio saugumo taisykles ir dėl neatsargumo atėmę gyvybę varžybas stebėjusiam jaunuoliui bei sužaloję keliolika žiūrovų.
BNS skelbė, kad nelaimė Utenos ralyje įvyko praėjusių metų rugsėjo 27-ąją, kai 1987 metais gimusio latvio vairuotas lenktyninis automobilis „Ford Focus“ posūkyje išvažiavo iš trasos ir rėžėsi į žiūrovų minią.
Iškart žuvo automobilio kliudytas 22 metų jaunuolis, 13 žiūrovų buvo sužeisti. Prokuratūros duomenimis, ekspertai nustatė, kad du žmonės buvo sunkiai sužaloti, keturiems nustatytas nesunkus, o septyniems – nežymus sveikatos sutrikdymas.
Nukentėjusiaisiais byloje pripažinti aštuoni asmenys, jie yra pateikę civilinių ieškinių beveik 220 tūkst. eurų sumai atlyginti.
Naujausi komentarai