Teismas pratęsė suėmimą dviem afganistaniečius per Lietuvą vežusioms estėms

Kaip ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), remdamiesi pasieniečių žvalgybiniais duomenimis policijos pareigūnai lapkričio 13-osios naktį patikrinimui sustabdė Estijoje registruotą automobilį „Honda Accord“.
Jį vairavo 19-os Estijos pilietė, kartu važiavo 18-metė estė.
Likę automobilio keleiviai buvo keturi jauni vyrai, kurių vienas, netilpęs salone, keliavo bagažinėje. VSAT žiniomis, vyrai buvo peršlapę, purvini, vienas jų kalbėjo mobiliuoju telefonu.
Nė vienas šių vyrų neturėjo dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę ir pilietybę, ar suteikiančių teisę atvykti į Europos Sąjungą (ES). Pareigūnams jie prisistatė Afganistano piliečiais.
Pirminiais pasieniečių duomenimis, keturi sulaikyti migrantai iš savo kilmės šalies nuskrido į Baltarusiją. Iš ten, dalyvaujant vedliui, neteisėtai kirto valstybės sieną ir atsidūrė Latvijoje. Toliau, padedant estėms, migrantai tikėjosi pasiekti Vakarų Europą.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT atlieka ikiteisminį tyrimą, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuroras.
Keturi neteisėti migrantai šiuo metu apgyvendinti Priėmimo ir integracijos agentūros Pabradės priėmimo centre. Pasieniečiai afganistaniečius ketina perduoti savo kolegoms iš Latvijos.
BNS rašė, kad poreikis stabdyti antrinę migraciją iš šios šalies buvo įvardytas priežastimi Lenkijai liepos pradžioje laikinai atkurti sienų kontrolę su Lietuva ir Vokietija.
Spalį dar pusmečiui pratęsus šią kontrolę, ji galioja iki balandžio 4-osios.
VSAT duomenimis, siekdami užkardyti antrinę migraciją Lietuvos ir Lenkijos pasieniečiai savo šalyse šiemet iki rugpjūčio pabaigos sulaikė 644 migrantus. Dauguma jų į ES pateko neteisėtai kirsdami Latvijos sieną iš Baltarusijos.
Lyginant su praėjusiais metais, sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius išaugo 51 procentu.
Tuo metu į Lietuvą iš Baltarusijos šiais metais neįleista jau virš 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį.
