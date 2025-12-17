 Teismas suėmė panevėžietį, kuris ant šaligatvio motociklu sužalojo žmogų ir pabėgo

2025-12-17 17:58
BNS inf.

Teismas trečiadienį skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – 23 metų panevėžiečiui D. K., kuris, kaip įtariama, per avariją pražudė pėsčiąjį ir pabėgo iš įvykio vietos, pranešė Generalinė prokuratūra.

Eismo įvykis pačiame Panevėžio centre, J. Basanavičiaus gatvėje, užfiksuotas gruodžio 13 dieną, 16.50 valandą. Palei parduotuvių vitrinas einantis pėsčiasis buvo parblokštas šaligatviu atlėkusiu krosiniu motociklu.

Pirminiais duomenimis, prieš tai šaligatviu važinėjo du motociklai, tačiau vienas jų prieš avariją išvažiavo į gatvę, o kitas pėstiesiems skirtame take partrenkė 33 metų vyrą. Liudytojų teigimu, pastaruoju motociklu važiavęs jaunuolis sustojo prie parblokšto ant žemės vyro, tačiau netrukus sėdo ant motociklo ir iš įvykio vietos pasišalino.

Aplinkiniams žmonėms iškvietus greitąją, sužeistas žmogus buvo skubiai išgabentas į ligoninę. Vyrui nustatyta galvos trauma, jis šiuo metu gydomas ligoninėje.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kadangi avariją sukėlęs motociklas buvo be valstybinių numerių, policijos pareigūnai intensyviai dirbo, siekdami nustatyti motociklininko tapatybę. Buvo kreiptasi pagalbos ir į visuomenę, prašant atpažinusius minėtą asmenį gyventojus informuoti pareigūnus.

Gruodžio 15 dieną policija įtariamąjį sulaikė Panevėžyje esančiuose garažuose, surastas ir galimai avarijos metu jo vairuotas motociklas. Nustatytas ir antrasis šaligatviais motociklu važinėjęs asmuo, jam gresia administracinė atsakomybė už chuliganišką vairavimą.

Trečiadienį ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė Rima Matulionienė kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus, prašydama įtariamąjį D. K. suimti mėnesiui. Teismas prokuratūros prašymą tenkino iš dalies, jaunuolis suimtas devynioms dienoms.

