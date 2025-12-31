Temidės kirčiai nusikaltėliams: tarp išgirdusiųjų bausmes – vienas daugiau niekada neišeis į laisvę

Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, šiemet vienam asmeniui skirta 25 metų laisvės atėmimo bausmė, vienam – 23 metai kalėjimo. Trims nuteistiesiems skirta po 20 metų nelaisvės, trims – po 18 metų ir dar trims – po 17 metų kalėjimo.
Keturiems nuteistiesiems skirtos 16 metų laisvės atėmimo bausmės, trims – po 15 metų nelaisvės.
Daugumai nuteistųjų tokios bausmės skirtos jas subendrinus su jau anksčiau paskirtomis.
Garsusis žudikas
2001 metų liepos 25 dieną R. Zamolskis Kaune, metalo supirktuvėje, nužudė ten dirbusius Sigitą Marozą ir Egidijų Nikitiną. Teismas konstatavo, kad žmogžudystės įvykdytos itin žiauriai.
Jis taip pat pripažintas kaltu dėl pasikėsinimų nužudyti keturiolika žmonių: tris inkasatorius ir vienuolika policininkų (du Vilniuje, du Kaune ir septynis Panevėžyje). Penki iš jų buvo sužeisti šūviais, trys iš jų – sužaloti sunkiai. Visi nusikaltimai įvykdyti 2001 metais.
Už pasikėsinimus nužudyti teismas R. Zamolskiui skyrė nuo 11 iki 12 metų laisvės atėmimo bausmes. Už dviejų asmenų nužudymą – įkalinimą iki gyvos galvos. Subendrinus skirta galutinė bausmė – įkalinimas iki gyvos galvos.
Padaryti nusikaltimai buvo brutalūs.
„Padaryti nusikaltimai buvo brutalūs, itin pavojingi, sukėlė negrįžtamas pasekmes, todėl teisingiausia bausmė būtų maksimali – laisvės atėmimas iki gyvos galvos“, – sakė bylą išnagrinėjusios kolegijos pranešėjas, teisėjas Valdas Meidus.
R. Zamolskis kaltintas ir neteisėtu disponavimu ginklais bei apiplėšimu Kauno lopšelyje-darželyje „Sadutė“. Teisėjų kolegija konstatavo, kad apiplėšimas lopšelyje-darželyje neįrodytas, o inkasatorių apiplėšimui ir disponavimui ginklais suėjo senaties terminas.
Šie nusikaltimai padaryti daugiau nei prieš du dešimtmečius. R. Zamolskis keliolika metų slapstėsi ir buvo vienas ieškomiausių Lietuvos nusikaltėlių.
Prieš dešimtmetį vyras sulaikytas Rusijoje. Nuo tada Lietuva nesėkmingai bandė jį susigrąžinti.
Šiuo metu R. Zamolskis ir du jo bendrininkai Rusijoje įkalinti už nusikaltimus, padarytus Sverdlovsko srityje 2003–2006 metais. Rusijoje R. Zamolskiui skirta 15 metų laisvės atėmimo už nelegalaus ginklo laikymą, vagystes, plėšimus ir pasikėsinimą nužudyti.
Kali jau beveik tris dešimtmečius
Kauno apylinkės teismas gruodžio 9 dieną paskelbė nuosprendį 24 kartus teistam, bausmę Šiaulių kalėjime atliekančiam recidyvistui Andriui Sokolovui ir skyrė jam subendrintą 25 metų laisvės atėmimo bausmę. Iki šio nuosprendžio jis laisvės atėmimo vietose jau buvo praleidęs 27 metus.
Šįkart jis teistas už telefoninį sukčiavimą ir valstybės tarnautojo vardo pasisavinimą. Iš kalėjimo paskambinęs nukentėjusiajai A. Sokolovas apsimetė elektros tinklų darbuotoju ir policininku. Iš moters jis išviliojo 2,7 tūkst. eurų.
Teisme vyras teigė, kad tai buvusi parodomoji akcija, jis norėjęs įrodyti, jog nesvarbu, kad Alytaus kriminalinė žvalgyba perkėlė jį į Šiaulių kalėjimą, jis net ir būdamas kitame kalėjime, gali padaryti nusikaltimą.
Kadangi A. Sokolovas visiškai prisipažino, bausmė jam sumažinta trečdaliu – skirti vieni metai ir aštuoni mėnesiai laisvės atėmimo. Ši bausmė subendrinta su Alytaus apylinkės teismo šių metų sausio 27-ąją paskirtos 25 metų bausmės dar neatlikta 24 metų ir vieno mėnesio dalimi. Subendrinus bausmes A. Sokolovas turės kalėti 25 metus.
Sesers ir kameros kaimyno žudikas
Šiaulių apygardos teismas liepos pabaigoje 28 metų šilutiškiui Mariui Valiui, atliekančiam 16 metų laisvės atėmimo bausmę už sesers nužudymą, dėl kito kalinio žmogžudystės Šiaulių kalėjime skyrė subendrintą 23 metų įkalinimo bausmę.
2024 metų kovo mėnesį Šiaulių kalėjimo kameroje rastas negyvas pusamžis kalinys, nuteistas už motinos nužudymą. Apie tai, kad vyras nekvėpuoja, pranešė kartu su juo dvivietėje kameroje gyvenęs M. Valius.
Ekspertas nustatė, kad vyras pasmaugtas virve ir rankomis. M. Valiui pateikti kaltinimai dėl nužudymo. Savo kaltės nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme, šilutiškis nepripažino, teigė nieko neprisimenantis.
Savo baigiamojoje kalboje valstybinį kaltinimą byloje palaikanti prokurorė akcentavo Teismo psichiatrinės psichologinės ekspertizės ekspertų išvadą, kad M. Valius simuliuoja atminties sutrikimus.
Vienas iš byloje apklaustų liudytojų, kurį laiką kalėjusių kartu su M. Valiumi ir D. V., teisme pasakojo, jog kaltinamasis ant D. V. pykdavo už tai, kad šis iš jo neva vogdavęs skanėstus.
Bylą išnagrinėjęs teismas nurodė, kad M. Valiaus padaryta nusikalstama veika yra įrodyta byloje surinkta medžiaga, teisme pateiktais liudytojų, specialistų paaiškinimais.
Teismo įsitikinimu, M. Valius buvo iš anksto suplanavęs ir siekęs nukentėjusiojo mirties. Teismas atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju tikslus nusikaltimo motyvas objektyviais bylos duomenimis nenustatytas, tačiau sprendžiant pagal anksčiau pateiktus liudytojų parodymus, jį galėjo lemti nukentėjusiojo ligotumas, jo nenoras ir negebėjimas laikytis asmens higienos.
Šiaulių apygardos teismas liepos 31 dieną M. Valių pripažino kaltu dėl nužudymo. Subendrinus su 2023 metų gegužę už sesers nužudymą skirta bausme, teismas jam skyrė 23 metus nelaisvės.
Mergaitės pagrobėjas
Tarp sulaukusiųjų vienos didžiausių bausmių šiemet – už mergaitės pagrobimą ir kitus nusikaltimus nuteistas kaunietis Gediminas Filipavičius.
Spalį Kauno apygardos teismas jį nubaudė 20 metų laisvės atėmimu.
Ši subendrinta bausmė skirta už dešimt nusikaltimų, tarp kurių yra vaiko pagrobimas, laisvės atėmimas, sveikatos sužalojimas ir ginklų laikymas.
Teismas nustatė tris G. Filipavičiaus atsakomybę sunkinančias aplinkybes: nusikaltimai padaryti mažametei, jie buvo itin žiaurūs, auka kankinta, pasekmės sunkios mergaitei ir jos šeimos nariams.
Lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė.
Gynyba prašė G. Filipavičiui skirti septynerius metus kalėjimo motyvuodama kaltinamojo prisipažinimu, gailėjimusi, kurio prokuratūra ir teismas nelaikė nuoširdžiu.
BNS rašė, kad G. Filipavičius su dingusia mergaite Kaune esančiame garažų masyve rastas pernai sausio 9-ąją, po kelias dienas trukusių paieškų, kuriose aktyviai dalyvavo visuomenė.
Dar du nuosprendžius, kuriais skirta po 20 metų laisvės atėmimo, šiemet paskelbė ir Vilniaus miesto apylinkės teismas. Abu kaltinamieji atliko laisvės atėmimo bausmes ir kalėjime prekiavo narkotikais.
Už tai jiems Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė po trejus metus laisvės atėmimo. Šias bausmes subendrinus su skirtomis anksčiau, jos išaugo iki 20 metų nelaisvės kiekvienam.
