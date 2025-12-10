Už 30 tūkst. pakelių cigarečių laikymą teismas skyrė beveik 20 tūkst. eurų baudą

Bylos duomenimis, R. Butylkinas, pažeisdamas Akcizų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, nuomojamame garaže Rokiškio rajone neteisėtai laikė akcizais apmokestinamas prekes – 30 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro“, kurios nebuvo paženklintos Lietuvos Vyriausybės nustatyto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis.
Nustatyta bendra neteisėtai laikytų cigarečių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekia 133 854 eurų. Kaip pranešė teismas, ši suma beveik tris kartus viršija 900 MGL (minimalaus gyvenimo lygio) dydį – 45 tūkst. eurų.
Kaltinamasis R. Butylkinas buvo sulaikytas vasario 3 d., kai bandė 4 cigarečių dėžes perkrauti į automobilį.
Jo pirminiai parodymai buvo nuoseklūs – jis tvirtino įsigijęs visas 60 dėžių su cigaretėmis (iš viso 30 tūkst. pakelių) ir sumokėjęs 15 tūkst. eurų avansą, o likusią dalį ketinęs sumokėti vėliau. Vėlesnėse apklausose kaltinamasis pakeitė parodymus, teigdamas, kad įsigijo tik 15 dėžių sau asmeniškai, kaip „investiciją galimam sunkmečiui“, o likusias 45 dėžes laikinai pasaugoti paprašė nepažįstamas asmuo, vardu Rimas.
Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, atmetė vėlesnius R. Butylkino parodymus dėl jų nenuoseklumo ir prieštaravimo faktinei bylos medžiagai.
Teismas pažymėjo, kad kaltinamojo versija apie neva Rimui saugomas 45 dėžes yra neįtikima.
Teismo vertinimu, R. Butylkinas, keisdamas parodymus, siekė sumažinti savo baudžiamąją atsakomybę.
„Daugiau nei akivaizdu, kad kaltinamasis R. Butylkinas nei tyrimo metu, nei teisme neatskleidė tikrųjų visų 60 dėžių nelegalių cigarečių įsigijimo aplinkybių ir asmenų, iš kurių jis šias cigaretes įsigijo, tai tyrimo metu ir liko nenustatyta“, – nurodė praeitą savaitę bylą išnagrinėjęs teisėjas Valdas Meidus.
Spręsdamas dėl R. Butylkino kaltės teismas rėmėsi policijos pareigūnų parodymais, kaltinamojo pirminiu rašytiniu paaiškinimu ir kratos protokolais, patvirtinančiais, kad jis disponavo visais 30 tūkst. cigarečių pakelių.
Anksčiau neteistas vyras cigarečių byloje pripažintas kaltu padaręs sunkų tyčinį nusikaltimą. Atsižvelgęs į jo asmenybę, sunkios finansinės padėties nebuvimą ir tai, kad jis teisiamas pirmą kartą, teismas paskyrė jam 400 MGL dydžio baudą, kuri, įskaičius sulaikymo laiką, siekia 394 MGL (19,7 tūkst. eurų).
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
