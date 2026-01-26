Užsienyje sučiuptas mirusiu laikytas Vladimiras Antonovas: pateikė naujausią informaciją

Reno apeliacinio teismo atstovas Ronanas Le Clercas (Ronanas Le Klerkas) BNS nurodė, kad prokuratūra reikalaus V. Antonovą perduoti Lietuvos teisėsaugai remiantis Europos arešto orderiu. Tikimasi, kad teismo sprendimas bus priimtas kitą dieną.
Pasak prancūzų pareigūno, suimtasis V. Antonovas prieštarauja ekstradicijai į Lietuvą.
„Kadangi byla dar nebuvo nagrinėjama iš esmės, šiame proceso etape jokia informacija negali būti teikiama“, – paaiškino R. Le Clercas.
V. Antonovas Prancūzijoje sulaikytas pernai gruodžio 9 dieną vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį.
Prokuratūros atstovė Rita Stundienė BNS anksčiau sausį sakė, kad dar neaišku, kada V. Antonovas bus perduotas Lietuvai.
2024 metų lapkritį Vilniaus apygardos teismas buvusiems „Snoro“ savininkams, užsienyje besislapstantiems V. Antonovui ir Raimondui Baranauskui už akių skyrė po 10,5 metų laisvės atėmimo už didelės vertės banko turto iššvaistymą.
Nuosprendį teismas paskelbė baigęs nagrinėti dar 2019 metais, po kiek daugiau nei septynerius metus trukusio ikiteisminio tyrimo, Generalinės prokuratūros perduotą baudžiamąją bylą.
V. Antonovas ir A. Baranauskas nuteisti kalėti už aštuonis tyčinius nusikaltimus. V. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi. Abiem kaltinamiesiems taip pat priteista atlyginti 375,18 mln. eurų žalą, konfiskuoti 105 mln. eurų vertės jų nusikalstamu būdu įgyto turto.
Be to, teismas nurodė areštuoti jų turtą Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje.
„Snoras“ buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 metų pabaigoje.
Skelbta, kad V. Antonovas ir R. Baranauskas pasisavino turto už 509,18 mln. eurų, „Snorui“ ir jo kreditoriams padarė žalos už 466,67 mln. eurų, dar 14,5 mln. eurų iššvaistė.
Didžiosios Britanijos teismai dar 2015 metais buvo nusprendę tuo metu Londone gyvenusius V. Antonovą ir R. Baranauską išduoti Lietuvai, tačiau pastarieji iš šios valstybės išvyko į Rusiją ir ten gavo prieglobstį.
2018 metų kovą Lietuvos prokurorai, rengdamiesi juos teisti už akių, informavo Rusijos Generalinę prokuratūrą apie jiems pareikštus įtarimus, tačiau Rusija atsisakė juos išduoti.
BNS 2022 metais rašė, kad Tarptautinis arbitražo teismas atsisakė nagrinėti Rusijos investuotojų teisių gynimo užsienio šalyse fondo ieškinį prieš Lietuvą – fondas reikalavo priteisti daugiau nei 1 mlrd. eurų V. Antonovo tariamai patirtą žalą dėl žlugusio banko „Snoras“ nacionalizuotų akcijų.
