Vaikų vilionės – vis įtartinesnės: vairuotojo prie mokyklos kalbintam berniukui teko bėgti

Sakė, kad pažįsta mamą
Informacija apie pastarąjį atvejį aktyviai dalijamasi feisbuke. Kaip teigta, vaikui, už mokyklos vartelių laukusiam atvykstančios mamos, prie jo privažiavo tamsiai pilkos spalvos „Toyota Prius“ automobilis. Vairuotojas, neišlipęs iš transporto priemonės, kalbino mažametį vykti kartu, tikindamas, kad pažįsta jo mamą ir nuveš jį pas ją.
Tuo metu vaikas kalbėjosi su savo mama telefonu ir jos pasiteiravo, ar ji pažįsta šį vairuotoją, norintį parvežti jį namo. Apie tai išgirdusi mama liepė mažamečiui skubiai bėgti į mokyklą.
Išanalizavo vaizdo įrašus
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su ugdymo įstaigos Alytuje, prie kurios rugsėjo 8 d. apie 14 val. įvyko minėtas incidentas, direktore Virginija Vitunskaite, ji sutiko papasakoti apie situaciją plačiau.
„Vaikas iš karto atbėgo į mokyklą ir mama atvyko labai greitai, nes jau buvo pakeliui jį pasiimti. Pasiteiravome, kaip vaikas jaučiasi, ir ar mama kreipsis į policiją. Ji pasakė, kad kreipsis. Jei būtų atsisakiusi, būtume kreipęsi mes. Vaizdo kamerose užfiksuotas faktas, kad vaiką kalbino, jį perdavėme policijos pareigūnams, kad turėtų ir tirtų tą įvykį. Tačiau vakar pamačiau labai keistą žinią iš policijos, kad įvyko nesusipratimas, nes tai esą buvo į iškvietimą atvykęs pavežėjas“, – stebėjosi ji.
Ugdymo įstaigos vadovės teigimu, atsukus vaizdo kamerų įrašus buvo matyti, kad pro mokyklą per trumpą laiko tarpą pravažiavo ir stabtelėjo trys tos pačios markės automobiliai. „Tas automobilis, iš kurio vaiką kalbino vyras, pirmiausiai buvo atvažiavęs į mūsų mokyklos aikštelę. Sustojo maždaug dviem minutėms, išvažiavo ir stabtelėjo prieš mašinų aikštelę. Vaikas sėdėjo ant suoliuko, automobilis privažiavo, pakalbino ir nuvažiavo“, – akcentavo pašnekovė.
Ėmėsi papildomų saugumo priemonių
Paklausus, kokių priemonių po šio incidento buvo imtasi jos vadovaujamoje pradinėje mokykloje, V. Vitunskaitė teigė, kad dar rugpjūčio pabaigoje, kai buvo gauta aktuali informacija apie prekybą žmonėmis, smurtą ir panašius dalykus, su mokytojais buvo aptartas algoritmas, kaip apsaugoti vaikus. Vyko pokalbiai klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose.
„Dabar (po šio incidento – aut. past.) buvo sustiprintas vaikų išleidimas iš mokyklos – jie laukia tėvelių mokyklos teritorijoje, o ne už tvoros. Visiems tėvams apie situaciją buvo pranešta per elektroninį dienyną, Švietimo skyriaus vedėjos pavedimu, išsiunčiau informaciją visoms mokykloms, kad vyktų prevencinio pobūdžio pokalbiai apie galimus atvejus. Visa tai analizavome ir vakar vykusiame tėvų susirinkime. Tėvai papasakojo ir savo patirtis, kaip buvo kalbinami jų vaikai. Paprastai sakoma: „Tavo mama ligoninėje, aš tave nuvešiu“, siūloma saldainių, populiarių žaislų. Labai gerai, kad dalijamasi, nes šiuos pavyzdžius galima namuose aptarti su vaikais. Manau, kad kaip mokykla padarėme viską, ką galėjome“, – vylėsi ugdymo įstaigos direktorė.
V. Vitunskaitė įsitikinusi – apie tai, kas vyksta, reikia eskaluoti visuomenei, nes tokie atvejai gali paveikti mažamečių ir nepilnamečių emocinę būklę.
„Gerai, šiuo atveju neįvyko smurtas ar kitas skaudus įvykis, bet reikia pagalvoti ir apie tai, kokios gali būti incidento pasekmės. Vien nuo išgąsčio vaikas gali visą gyvenimą turėti pasekmių, net jei jo niekas netempia. Išgąsdinta ir šeima, ir bendruomenė. Policijos pareigūnai labai ramiai užsidėjo sau pliusiuką, kad įvykis – ištirtas ir nieko neįvyko. Juk ši istorija – neišgalvota, tai kodėl numojama ranka? Mano misija čia yra vaikas, dėl to čia esu“ – atvirai kalbėjo pašnekovė.
Ikiteisminis tyrimas – nebaigtas
Alytaus apskrities policijos pareigūnai patvirtino žinantys apie aprašytą situaciją prie pradinės mokyklos. „Buvo gautas moters pranešimas, kad rugsėjo 8 d. apie 14 val. Alytuje, Jaunimo gatvėje, jos sūnų, gimusį 2016 metais, nepažįstamas vyriškis galimai kvietė sėsti į automobilį ir galimai sakė vaikui, kad yra jo mamos pažįstamas. Policijos pareigūnai nedelsiant pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes – bendravo su aplinkiniais, peržiūrėjo vaizdo kameras.
Vėliau Alytaus miesto ir rajono Veiklos skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo neteisėtai atimti laisvę. Šiuo metu ikiteisminis tyrimas dar nėra nutrauktas – dar baigti ne visi procesiniai veiksmai. Policijos pareigūnams pavyko nustatyti automobilį ir jį vairavusį asmenį. Pabendravus su juo, vairuotojas sakė, kad teikė pavežėjo paslaugas. Tądien jis buvo atvykęs pagal iškvietimą, tačiau minėtoje gatvėje nerado, kas jį kvietė. Todėl, pasak jo, jis sustojęs paklausė šalia stovėjusio berniuko, ar ne jo mama kvietė taksi. Vaikui atsakius, kad ne, vairuotojas nuvažiavo“, – teigė Alytaus apskrities policijos atstovė Eglė Kačinskienė.
Paklausta, galbūt planuojama artimiausiu metu sustiprinti policijos pareigūnų patruliavimą prie ugdymo įstaigų, pašnekovė patikino mananti, kad tai bus svarstoma.
Įvykiai kartojasi
Panašus atvejis rugsėjo 11 d. buvo fiksuotas ir Marijampolėje. Socialiniame tinkle rašoma, kad Liudvinavo miestelyje, Kudirkos gatvėje, apie 12.50 val. prie mergaitės stabtelėjo pilkos spalvos automobilis. Jį vairavęs 30–40 metų vyras mažametei siūlė saldainių ir liepė sėstis į mašiną. Mergaitei atsisakius tai padaryti, vairuotojas esą atidarė galines automobilio dureles, ant sėdynės buvo pridėta „Labubu“ žaislų.
„Ačiū Dievui, jai pradėjus bėgti, vairuotojas nesivijo ir situacija nesibaigė tragiškai. Pamatę įtartiną automobilį – ypač „Labubu“ jame, nelikite abejingi. Policijai pranešta“, – akcentavo įvykį feisbuke aprašiusi moteris.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su Marijampolės apskrities policijos atstove Ieva Petrulevičiene paaiškėjo, kad tokia informacija buvo gauta, į pranešimą sureaguota.
„Tuo metu, kai viskas vyko, policijos pareigūnai įtartinų automobilių ar asmenų nepastebėjo. Pranešėja pareiškimo nerašė, tiesiog norėjo įspėti dėl situacijos. Šiuo klausimu buvo sustiprintas patruliavimas, atkreipiamas dėmesys į galimai įtartinus automobilius“, – apie priemones, kurių ėmėsi teisėsauga, detalizavo ji.
Primename, kad tokia situacija kaip pastaroji Marijampolėje nebuvo vienintelė. „Dėmesio, dėmesio! Marijampolės savivaldybės teritorijoje, Liudvinavo seniūnijoje, Kūlokų kaime, K. Borutos gatvėje, juodu „Seat“ automobiliu važiavę trys vyrai bandė prisikalbinti sėsti į automobilį keturiolikos, trylikos, vienuolikos ir šešerių metų vaikus. Atsidarė bagažinę ir siūlė pažiūrėti, kokių turi „Labubu“. Laimė, vaikai išsigando ir pabėgo. Informacija perduota policijai“, – rašyta rugpjūčio 29 dieną feisbuke paplitusiame įraše.
„Iš karto nuraminame, kad reaguodami į įvykį policijos pareigūnai nustatė, jog pranešime pateikta informacija nepasitvirtino“, – tada užbėgdami už akių žiniasklaidai tarstelėjo teisėsaugos atstovai.
Tokią išvadą jie sakė padarę tada, kai nedelsiant susisiekė su pranešėja, bei operatyviai nustatė įraše paminėto automobilio „Seat Leon“ savininką. Sužinota, kad transporto priemonė priklauso 1979 metais gimusiam vyrui.
„Automobiliu naudojasi 2006 metais gimęs jo sūnus. Susisiekus su minėtu asmeniu, paaiškėjo, kad jis neturėjo jokių blogų ketinimų vaikų atžvilgiu, nesiūlė jiems jų pavėžėti, tiesiog norėjo atiduoti žaislą, kuris jam nebuvo reikalingas. Dėl klaidingai suprasto poelgio labai gailėjosi ir atsiprašė“, – detalizavo policijos pareigūnai.
Vyras, vairavęs šį automobilį, policijai iki tol nebuvo žinomas. Teisėsaugos teigimu, dėl minėto įvykio jis buvo įspėtas.
