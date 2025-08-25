Vilhelmas Germanas lieka suimtas

Tai BNS patvirtino laikinai Apeliaciniam teismui atstovaujanti Aurelija Narsutienė.
„Atmestas skundas, paliktas galioti suėmimo pratęsimas trims mėnesiams, kaip ir buvo, tais pačiais pagrindais – kad įtariamasis gali trukdyti procesui, bėgti, slėptis arba daryti naujas nusikalstamas veikas“, – nurodė ji.
Šis Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėja iškart ir yra neskundžiamas.
Suėmimas trims mėnesiams V. Germanui pratęstas Vilniaus apygardos teismo rugpjūčio 7-osios nutartimi, visiškai tenkinus prokuroro prašymą. Ši kardomoji priemonė įtariamajam galioja iki lapkričio 16 dienos.
Kaip BNS praėjusią savaitę sakė V. Germano gynėjas Giedrius Danėlius, jo klientui gynyba siūlė skirti intensyvią priežiūrą, derinant šią kardomąją priemonę su užstatu, kuris būtų „proporcingas ir tinkamas“.
Pavasarį vyrą prašyta paleisti už milijono eurų užstatą.
Praeityje kelis kartus už sukčiavimą teistas, kalėjime bausmę atlikęs V. Germanas suimtas nuo praėjusių metų spalio 16-osios, suėmimo terminas jam vis pratęsiamas.
V. Germanas įtariamas turtiniais nusikaltimais ir korupcija su bendrove „Foxpay“ susijusiame didelės apimties ikiteisminiame tyrime. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenimis, galėjo būti legalizuota per 17 mln. eurų, mokėti 100 tūkst. eurų siekiantys kyšiai.
Atliekant tyrimą pernai spalį buvo sulaikyti septyni įtariamieji, tarp jų – paslaugų įmonės „Foxpay“ akcininkės Ieva Trinkūnaitė, V. Germanas bei buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyras Mindaugas Navickas.
