1988 metais gimusį vyrą sulaikyti bandyta P. Vileišio ir Ramiosios g. sankryžoje.
Nukentėjusi 1999 metais gimusi pareigūnė, suteikus medicininę pagalbą, galėjo tęsti tarnybą.
Vyras uždarytas į areštinę, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Siekdamas išvengti sulaikymo, Pasvalyje vyras sužalojo policijos pareigūnę, ketvirtadienį pranešė policija.
