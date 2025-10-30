 Vyras sužalojo policijos pareigūnę

Vyras sužalojo policijos pareigūnę

2025-10-30 07:30
BNS inf.

Siekdamas išvengti sulaikymo, Pasvalyje vyras sužalojo policijos pareigūnę, ketvirtadienį pranešė policija.

Vyras sužalojo policijos pareigūnę / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

