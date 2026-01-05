Vyro užmojis tarnybas kėlė ant kojų: sugyventinis grasina kurti krosnį

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, incidentas vyko Jurbarko rajone, Raudonėnų kaime sausio 4 d.
Pirmojo pranešimo tarnybos sulaukė 3.25 val.
Raudonėnų kaimo gyventoja pasakojo, kad neblaivus sugyventinis dviejų aukštų name užkūrė krosnį, dėl ko namie daug dūmų, o šie nevaikštančią moterį dusina. Tuo tarpu sugyventinis namie miega.
Atvykus ugniagesiams gaisro požymių nebuvo, tačiau nuo netvarkingos krosnies buvo uždūmintos patalpos. Dūmų detektorius namuose buvo ir veikė.
3.39 val. į lauką išvesti du žmonės. Jie buvo apžiūrėti medikų, kurie konstatavo, kad dūmais jiedu neapsinuodijo.
Ugniagesiai užgesino krosnyje degusias malkas bei išvėdino patalpas.
Vis dėlto istorija čia nesibaigė ir tarnyboms į šį namą teko sugrįžti po kiek daugiau nei valandos – 4.48 val. gautas pranešimas, kad sugyventinis ir vėl grasina kurti krosnį.
Šįkart pažymėta, kad vyriškis agresyvus, konfliktuoja. Į Įvykio vietą atvyko ir policijos pareigūnai.
Atvykus ugniagesiams, vėl buvo kūrenama netvarkinga krosnis.
Ugniagesiai dar kartą užgesino degusias malkas – užpylė jas kibiru vandens ir išėmė iš krosnies.
Naujausi komentarai