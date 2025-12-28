Kelmės rajone neblaivus vyras smurtavo prieš mažametę

Kaip pranešė Telšių apskrities policija, 5.25 val. Kelmės rajone, Panūdžių kaime, neblaivus vyras, gimęs 1992 metais, smurtavo prieš 2020 metais gimusią mergaitę.
Mažametė gydoma ambulatoriškai. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Kelmės rajone šeštadienį neblaivus vyras smurtavo prieš mažametę.
