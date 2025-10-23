Autbusų stotelėje girtas pensininkas užsipuolė mažametį

Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato skelbiamos kriminalinių įvykių suvestinės, antradienio popietę, prieš 15 val., Debreceno gatvės autobusų stotelėje įvyko incidentas, dėl kurio buvo kviečiami pareigūnai.
Stotelėje lūkuriavo 70-metis vyras, būrelis mokinių ir dar keli žmonės. Nieko nuostabaus, kad paaugliai nestovėjo kaip išrikiuoti, vaikai išdykavo ir linksminosi nekreipdami dėmesio į aplinkinius.
Staiga brandaus amžiaus vyras smogė 13 metų berniukui.
Kas galėjo taip supykdyti šį žmogų, dar bus aiškinamasi, bet pirminiais duomenimis, jis įširdo todėl, kad vaikai laistėsi vandeniu.
Visa tai matė atsitiktinis įvykio liudininkas. Žmogus sulaikė smurtautoją ir iškvietė policiją.
Įtariamasis buvo gerokai įkaušęs, alkoholio matuoklis parodė 1,86 promiles. Tokio girto asmens pareigūnai neturi teisės oficialiai apklausti, todėl jo parodymai ir nebuvo fiksuojami.
Vis tik policininkai pakalbino pensininką ir įteikė jam šaukimą į oficialią apklausą, kai jis bus blaivus.
Šis vyras oficialiai tapo įtariamuoju pradėtame tyrime dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Panašių nuotykių prieš kelerius metus yra patyrę ir blaivūs asmenys, kai nesuvaldę emocijų smurtu drausmino svetimus vaikus. Tai buvo pirmieji atvejai, tapę gera pamoka ne tik nubaustiems už smurtą prieš vaikus asmenims, bet ir daugeliui kitų, kurie buvo įsitikinę, kad tik „beržinė košė“ yra veiksminga priemonė nuraminti ar auklėti mažamečiui.
Įstatymas už tokį nusikaltimą numato kaltininką bausti viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Apsvaigimas nuo alkoholio nusikaltimo metu teisininkų laikomas sunkinančia atsakomybę aplinkybe.
Lietuvoje mažamečiu laikomas asmuo, nesulaukęs 14 metų amžiaus.
