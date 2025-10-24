 Klaipėdoje neblaivus vairuotojas apgadino du automobilius: buvo rasta ir narkotikų

2025-10-24 11:59
Gytis Pankūnas (ELTA)

Uostamiestyje ketvirtadienį neblaivus automobilį vairavęs vyras apgadino dvi kitas transporto priemones, informavo policija.

Policija
Policija / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 11.08 val. Taikos prospekte, kieme, automobilio „Honda Accord“ vairuotojas, gimęs 1977 m., atsitrenkė ir apgadino du automobilius „Buick“ ir „Opel Insignia“.

Vyrui nustatytas 1,68 prom. neblaivumas.

Taip pat, kaip pranešė policija, pas vyrą rastas popieriaus lankstinukas su baltos spalvos biria, galimai narkotine medžiaga.

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo esant neblaiviam ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

