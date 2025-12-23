Klaipėdoje apieškoti du vyrai: radinys pareigūnų nenustebino

Klaipėdoje iš viso apieškoti du vyrai. Vienas – viešoje vietoje.
Apie 23.09 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, viešoje vietoje, pas 24-erių vyrą rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos milteliais, kaip įtariama, narkotine medžiaga.
Antrasis klaipėdietis buvo sulaikytas. Jo bute rasta, kaip manoma, augalinės kilmės narkotinė medžiaga.
Apie 16.45 val. Klaipėdoje, Dragūnų gatvėje esančiame bute, pas 53-ejų vyrą rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės narkotine medžiaga. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apie 21.05 val. Kretingos rajone, Pryšmančių kaime, buvo apieškotas „Volkswagen Passat“ automobilis. Pas 40-metį vairuotoją rastas plastikinis maišelis ir suktinė su augalinės kilmės narkotine medžiaga.
Dar vienas butas apieškotas Plungėje. Apie 16.10 val. V. Mačernio gatvėje, bute, rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos biria, kaip manoma, narkotine medžiaga. Dėl įvykio sulaikytas 32-ejų vyras.
Visais minėtais atvejais pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
