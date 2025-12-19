 Klaipėdos apskrityje – pas keturis vyrus rasta augalinės kilmės narkotinių medžiagų

du iš jų – aštuoniolikmečiai
2025-12-19 12:30 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdoje ir Kretingos rajone policija pas keturis vyrus aptiko augalinės kilmės narkotinių medžiagų. Vienas asmuo nuo policijos pareigūnų bandė pasprukti.

Klaipėdos apskrityje – pas keturis vyrus rasta augalinės kilmės narkotinių medžiagų / Asociatyvi Freepik nuotr.

Trys vyrai apieškoti Klaipėdoje

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos departamento (VPK) duomenimis, gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 19.20 val. Klaipėdoje, Bandužių gatvėje, sustabdžius automobilį „Nissan“, 33-ejų vyras iššoko iš automobilio ir bandė šalintis. Automobilio salone rasta augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotinės medžiagos. Apžiūrint 48-erių automobilio vairuotoją Klaipėdos apskrities VPK patalpose, rastas buteliukas su, kaip manoma, augalinės kilmės narkotine medžiaga. Vyrai sulaikyti ir uždaryti į areštinę.

Dar vienas vyras apieškotas apie 19.22 val. ties Herkaus Manto g. ir Parko g. sankryža. Pas aštuoniolikmetį vaikiną rasta suktinė.

Kretingos rajone – rastas maišelis

Gruodžio 19 d. apie 00.20 val. Kretingos rajone, Grūšlaukės kaime, viešoje vietoje, pas aštuoniolikmetį vaikiną rastas maišelis su augalinės kilmės, kaip įtariama, narkotine medžiaga.

Visais minėtais atvejais pradėti tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

