Nuteistų Valdo Sutkaus, Manto Zalatoriaus byla: Ilja Malkinas neigia kaltę

Jo teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo neteisingas, todėl jis turėtų būti išteisintas.
Pasak I. Malkino, Vilniaus apygardos teismas neįrodė kyšio V. Sutkui fakto, selektyviai ir vienpusiškai vertino parodymus, rėmėsi liudininku, kurio parodymai „kelis kartus reikšmingai keitėsi“, kai paties I. Malkino, jo žodžiais, nuoseklūs parodymai buvo atmesti.
„Jame (Vilniaus apygardos teismo sprendime – BNS) yra esminių klaidų“, – teismo posėdyje sakė I. Malkinas, pirmas sakęs baigiamąją kalbą.
„Jokio kyšio nesiūliau, nežadėjau, nedaviau, (...) nepadariau veikos, turinčios nusikaltimų požymių“, – aiškino nuteistasis.
Kaltės nepripažįstantys nuteistieji teisme pirmadienį pradėjo sakyti baigiamąsias kalbas.
V. Sutkus ir M. Zalatorius jas sakys popiet.
Advokatai prašė darkart kreiptis į STT, Konstitucinį Teismą
Prieš pradedant sakyti baigiamąsias kalbas visų trijų nuteistųjų advokatai prašė teismo pakartotinai kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), kad ši konkrečiais dokumentais pagrįstų atlikto kriminalinės žvalgybos tyrimo aplinkybes.
Advokatai pasigedo konkrečių duomenų, kurie pagrįstų iš dalies įslaptintus tarnybos veiksmus tiriant galimus nusikaltimus, pavyzdžiui, M. Zalatoriaus apskųstą slaptai įrašytą jo telefoninį pokalbį su V. Sutkumi.
„(STT – BNS) Įsiveržė į privatų gyvenimą, įrašė Manto Zalatoriaus pokalbį ir pradėjo kriminalinę žvalgybą“, – teismui kalbėjo M. Zalatoriaus gynėjas Raimundas Lideika.
„Matyti, kad jų (STT nutarimų – BNS) turinys yra tuščiai perrašytos deklaratyvios išvados tų duomenų kurie buvo byloje, o pačiuose nutarimuose apie pagrindus, dėl kurių buvo pradėtas kriminalinės žvalgybos tyrimas, (...) nėra nieko“, – teigė V. Sutkaus advokatas Rolandas Tilindis.
Advokatai taip pat prašė į bylą įtraukti kelerius metus parlamente nepriimamų Korupcijos prevencijos ir lydinčiųjų įstatymo pataisų lyginamąjį variantą ir aiškinamąjį raštą – šiomis pataisomis valstybės tarnautojams siūloma prilyginti vadovus asociacijų, kurios turi teisę atlikti viešąsias funkcijas bei jiems taikyti vienodus korupcijos prevencijos reikalavimus.
„LVK (kuriai vadovavo V. Sutkus – BNS) tokių nebuvo ir nėra pavesta. Jei Valdas Sutkus negali būti prilygintas valstybės tarnautojui, jam negalima taikyti baudžiamosios atsakomybės“, – sakė R. Tilindis.
I. Malkino gynėjas Linas Belevičius prašė teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis papildomai išaiškintų korupcijos prevencijos reguliavimą šioje byloje.
Advokatai taip pat į bylą prašė įtraukti teisininko Raimundo Jurkos išvadą, kurioje analizuojami LVK įgaliojimai ir teisinis statusas.
Apeliacinis teismas visus prašymus atmetė motyvuodamas tuo, jog juos tenkinti nėra konkretaus pagrindo.
Kaip rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas dėl korupcinių nusikaltimų V. Sutkų pernai lapkritį nuteisė beveik pusketvirtų metų kalėjimo, o M. Zalatoriui skirta 40,7 tūkst. eurų bauda.
V. Sutkus pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu, M. Zalatorius – dėl prekybos poveikiu, dokumentų klastojimo, turto iššvaistymo.
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