 Nutrauktas tyrimas dėl naujagimio mirties Alytuje: nusikaltimo požymių neįžvelgta

Nutrauktas tyrimas dėl naujagimio mirties Alytuje: nusikaltimo požymių neįžvelgta

2026-09-30 16:42
Gytis Pankūnas (ELTA)

Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl vasarį Alytuje mirusio naujagimio, nenustačiusi, kad prieš kūdikį galėjo būti padaryti veiksmai, turintys nusikaltimo požymių.

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<span>Nutrauktas tyrimas dėl naujagimio mirties Alytuje: nusikaltimo požymių neįžvelgta</span>
Nutrauktas tyrimas dėl naujagimio mirties Alytuje: nusikaltimo požymių neįžvelgta / Asociatyvi magnific nuotr.

Kaip skelbiama prokuratūros pranešime, baigtas ikiteisminis tyrimas dėl šiemet vasarį Alytuje mirusio naujagimio. Nuspręsta ikiteisminį tyrimą, skirtą mirties priežasties nustatymui, nutraukti, kadangi nebuvo padaryta jokia veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Specialiosios tarnybos į butą Alytuje buvo iškviestos vasario 21-osios vakarą, gavus pranešimą apie rastą nė mėnesio nesulaukusį naujagimį be gyvybės ženklų. Nors kūdikis greitosios pagalbos medikų buvo reanimuojamas, jo atgaivinti nepavyko.

„Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad naujagimio mirtis įvyko dėl užspringimo maistu“, – teigiama prokuratūros pranešime.

Teismo medicinos specialisto išvadoje pažymima, kad ant naujagimio kūnelio nebuvo nustatyti nei išoriniai, nei vidiniai sužalojimai.

Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

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