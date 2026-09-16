Paauglę išžaginęs labirintų parko klounas: žinojau, kad jai nėra aštuoniolikos metų

Portalo žiniomis, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme kaltinamasis tvirtino, kad mergina pati jam rodė dėmesį ir esą norėjo seksualinio kontakto.
Be to, nuteistas vyras neneigė žinojęs, kad jo aukai nėra 18 metų.
Kaip skelbta, Panevėžio apygardos teismas atmetė prokuroro ir nukentėjusiosios gynėjo apeliacinius skundus ir paliko galioti ankstesnį teismo nuosprendį, kuriuo Anykščių rajone, labirintų parke, 15-metę moksleivę išžaginęs jaunuolis lieka nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme.
Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteisė trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo dvejiems metams ir įpareigojo kaltinamąjį per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje, šešių mėnesių laikotarpiu nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į asmens gyvybę, sveikatą, laisvę, seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, lygiateisiškumą ir sąžinės laisvę.
Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl nepilnametės sveikatos sutrikdymo.
Nukentėjusiajai jis turės sumokėti 5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
Byloje buvo nagrinėjamas 2024 m. spalį nutikęs įvykis, kai nuteistasis, dirbdamas instruktoriumi-pagalbiniu darbininku siaubo pramogų parke ir apsirengęs klounu, paėmęs nepilnametei parko lankytojai už rankos, nusitempė ją į „Juostų labirintą“ ir ten išžagino.
Vyras savo kaltę neigė, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais – jis panaudojo prieš nukentėjusiąją kaltinime nurodytą fizinį smurtą, sukeldamas jai nežymų sveikatos sutrikdymą.
Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programa, per kurią vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
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