Paauglę pramogų parke išžaginusio klouno byla: Aukščiausiąjį Teismą pasiekė prokuratūros skundas

Kaip ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra, skundu prašoma netaikyti laisvės atėmimo bausmės atidėjimo ir pasiųsti nuteistąjį atlikti bausmės į įkalinimo įstaigą.
Kasaciniame skunde, be kitų argumentų, nurodoma, kad nuteistasis neprisipažino padaręs nusikaltimus, nesigailėjo dėl savo veiksmų. Jis taip pat nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme nebendradarbiavo su teisėsauga, neatsiprašė nukentėjusiosios, neatlygino jai padarytos turtinės ir neturtinės žalos.
Kaip konstatuojama skunde, įrodymai akivaizdžiai rodo, kad lygtinis įkalinimas ne tik nepadės pasiekti bausmės tikslų, tačiau sukels neigiamas pasekmes, nes nuteistajam leis pajusti nebaudžiamumą, o visuomenė pasijus nepakankamai apsaugota nuo tokių nusikaltimų.
LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė BNS nurodė, kad šioje byloje gautas vienas kasacinis skundas.
„Apie priimtus procesinius sprendimus informuosime“, – sakė ji.
Šioje byloje vieno Aukštaitijoje įsikūrusio pramogų parko darbuotojas vasarį Utenos apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu dėl 2024 metų rudenį įvykdyto nepilnametės parko lankytojos išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Teismas K. Sinicai skyrė subendrintą trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.
Nuteistasis taip pat buvo įpareigotas dirbti, mokytis arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi. Be to, iš asmens buvo priteisti 5 tūkst. eurų nukentėjusiajai padarytai neturtinei žalai atlyginti.
Valstybinį kaltinimą teisme palaikęs Panevėžio apygardos prokuroras Audrius Mačerauskas šį teismo nuosprendį apeliacine tvarka apskundė Panevėžio apygardos teismui, prašydamas netaikyti nuteistajam laisvės atėmimo atidėjimo.
Aukštesnysis teismas rugsėjo 11-osios nutartimi atmetė prokuroro bei nukentėjusiosios gynėjo apeliacinius skundus ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį.
Teismai, atidėdami bausmės vykdymą, be kita ko, atsižvelgė į tai, kad K. Sinica neteistas, nebaustas administracine tvarka, teigiamai charakterizuojamas, nusikaltimo metu jam neseniai buvo suėję 18 metų.
Sprendimą nuteistajam neskirti realaus laisvės atėmimo kritikavo demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Jie tvirtino, kad tokie sprendimai menkina Lietuvos žmonių pasitikėjimą teisingumo sistema.
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