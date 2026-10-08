Paauglę pramogų parke išžaginusio klouno byla: LAT priėmė nagrinėti prokuratūros skundą

„LAT kasacinių skundų atrankos kolegija priėmė nagrinėti prokuratūros skundą, kuriuo prašoma pakeisti Utenos apylinkės teismo nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo nutartį bei netaikyti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo ir pasiųsti nuteistąjį atlikti bausmės į įkalinimo įstaigą. Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka, posėdžio data šiuo metu dar nėra numatyta“, – ketvirtadienį Eltai sakė LAT pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Į kasacinį teismą kreipėsi Panevėžio apygardos prokuratūra.
Prokuratūra skunde LAT teigia, kad nuteistasis neprisipažino padaręs nusikaltimus, dėl jų nesigailėjo, taip pat nebendradarbiavo su teisėtvarkos pareigūnais, neatsiprašė nukentėjusiosios ir neatlygino jai padarytos žalos.
Prokuratūros vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma rodo, kad bausmės vykdymo atidėjimas nuteistajam nepadės pasiekti bausmės tikslų. Skunde taip pat teigiama, kad toks sprendimas gali sukelti neigiamų pasekmių, nes nuteistajam leis pajusti nebaudžiamumą, o visuomenė pasijus nepakankamai apsaugota nuo tokių nusikaltimų.
Nepilnametė išžaginta per ekskursiją
Panevėžio apygardos teismas rugsėjo viduryje atmetė prokuroro ir nukentėjusiosios gynėjo apeliacinius skundus ir paliko galioti ankstesnį teismo nuosprendį, kuriuo Anykščių rajone, labirintų parke, 15-metę moksleivę išžaginęs jaunuolis lieka nubaustas lygtine laisvės atėmimo bausme.
Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteisė trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo dvejiems metams ir įpareigojo kaltinamąjį per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje, šešių mėnesių laikotarpiu nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į asmens gyvybę, sveikatą, laisvę, seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, lygiateisiškumą ir sąžinės laisvę.
Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl nepilnametės sveikatos sutrikdymo.
Nukentėjusiajai jis turės sumokėti 5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
Byloje buvo nagrinėjamas 2024 m. spalį nutikęs įvykis, kai nuteistasis, dirbdamas instruktoriumi-pagalbiniu darbininku siaubo pramogų parke ir apsirengęs klounu, paėmęs nepilnametei parko lankytojai už rankos, nusitempė ją į „Juostų labirintą“ ir ten išžagino.
Vyras savo kaltę neigė, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais.
Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programą, per kurią vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
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