 Panevėžio areštinėje suimtas vyras suskaldė lango stiklo paketą

Panevėžio areštinėje suimtas vyras suskaldė lango stiklo paketą

2026-09-30 12:58
Karolina Konopackienė (ELTA)

Antradienį Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės kameroje nuteistas vyras suskaldė plastikinio lango paketo stiklą.

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<span>Panevėžio areštinėje suimtas vyras suskaldė lango stiklo paketą</span>
Panevėžio areštinėje suimtas vyras suskaldė lango stiklo paketą / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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