Panevėžio rajone – masinė avarija: vienas automobilis apvirto ant stogo, yra nukentėjusių

Pasak Panevėžio apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai, ties Nausodės kaimu, buvo gautas rugsėjo 3 d. 9.51 val.
Čia susidūrė keturi lengvieji automobiliai ir vienas krovininis.
Saugos bendrovės „Eurocash1“ automobilis „Dacia“ apvirto ant stogo.
Per avarija sužaloti keturi žmonės. Medikai juos išvežė į gydymo įstaigą apžiūrai. Pirminiais duomenimis, nukentėjusiųjų sužalojimai nėra labai sunkūs.
Dėl avarijos uždarytas eismas į abi puses.
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