 Panevėžio rajone – masinė avarija: vienas automobilis apvirto ant stogo, yra nukentėjusių

Panevėžio rajone – masinė avarija: vienas automobilis apvirto ant stogo, yra nukentėjusių

abiem kryptimis uždarytas eismas
2026-09-03 11:55 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio rytą Panevėžio rajone įvyko masinė avarija. Yra nukentėjusiųjų.

<span>Panevėžio rajone – masinė avarija: vienas automobilis apvirto ant stogo, yra nukentėjusių</span>
Panevėžio rajone – masinė avarija: vienas automobilis apvirto ant stogo, yra nukentėjusių / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Pasak Panevėžio apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį kelyje A9 Panevėžys–Šiauliai, ties Nausodės kaimu, buvo gautas rugsėjo 3 d. 9.51 val.

Čia susidūrė keturi lengvieji automobiliai ir vienas krovininis.

Saugos bendrovės „Eurocash1“ automobilis „Dacia“ apvirto ant stogo.

Per avarija sužaloti keturi žmonės. Medikai juos išvežė į gydymo įstaigą apžiūrai. Pirminiais duomenimis, nukentėjusiųjų sužalojimai nėra labai sunkūs.

Dėl avarijos uždarytas eismas į abi puses.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
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