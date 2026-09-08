Panevėžyje vyras kaltinamas savo motinos nužudymu: anksčiau teistas už jos sužalojimą

Kaip skelbė ELTA, ankstyvą pirmadienio rytą Panevėžyje buvo rasta nužudyta garbaus amžiaus moteris. Kaip pranešė Policijos departamentas, 1937 metais gimusios moters kūnas buvo rastas apie 5.22 val. Nevėžio gatvėje esančiame bute.
Policija sulaikė senjorės nužudymu įtariamą vyrą, gimusį 1965 metais. Jis buvo uždarytas į areštinę.
Įtarus, kad moters mirtis gali būti smurtinė, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo. Jam vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Loreta Liepienė, o tyrimą atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Įtariamasis – kartu gyvenęs mirusiosios sūnus. Jis prieš keletą metų buvo teistas už nesunkų motinos sveikatos sutrikdymą.
Baudžiamasis kodeksas tam, kas nužudė savo artimąjį giminaitį ar šeimos narį, numato laisvės atėmimo bausmę nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.
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