Per parą – trys negyvi vyrai: vienas rastas laiptinėje

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, ketvirtadienį apie 18 val. Ukmergės Nuotekų gatvėje, viešoje vietoje, rasti 1972 metais gimusio vyro palaikai.
Tą pačią dieną, apie 15.30 val., Vilniaus Šešuolių gatvėje, daugiabučio namo laiptinėje, rastas 1973 metais gimusio mirusio vyro kūnas be išorinių smurto žymių.
Kaip nurodė Panevėžio apskrities policija, apie 14.30 val. Rokiškio rajone, Obeliuose, namuose aptiktas 1962 metais gimusio vyro kūnas.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus asmenų mirties priežasčiai nustatyti.
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