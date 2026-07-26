Pareigūnai ieško į mišką išėjusio ir nebegrįžusio vyro

Alytaus policijos pareigūnai ieško 1951 m. gimusio Domininko Mankevičiaus. Vyras liepos 25 d. apie 7 val. išėjo iš namų į Varčios mišką ir iki šiol negrįžo.
D. Mankevičius yra apie 170 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, praplikęs. Vilkėjo juodas sportines kelnes, margą megztinį, avėjo žalius guminius batus.
Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti bendruoju pagalbos telefonu 112, tel. nr. +370 700 60 000 arba el. paštu: [email protected].
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