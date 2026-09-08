Pareigūnai lankėsi Žemaitaičio biure Kelmėje

„Nieko nežinau, sužinojau tik iš jūsų bei spaudos“, – Eltai antradienį sakė R. Žemaitaitis.
Paklaustas, ar žino, su kokiu tyrimu ir kokiomis aplinkybėmis kratos yra susijusios, „Nemuno aušros“ pirmininkas teigė tokios informacijos neturintis.
„Ne, nieko nežinau“, – sakė jis.
Vis dėlto vertindamas teisėsaugos veiksmus R. Žemaitaitis svarstė, kad pareigūnai tokiu būdu siekia surinkti daugiau informacijos.
„Matyt, yra kažkas, nori išsiaiškinti daugiau, gauti platesnės informacijos, tam ir atlieka“, – teigė politikas.
Vėliau R. Žemaitaitis LRT radijui patvirtino, kad kratos vykdomos atliekant ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ aplinkybių.
Pareigūnai lankėsi R. Žemaitaičio kabinete Kelmėje
Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius Eltai patvirtino, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai antradienį apsilankė savivaldybės pastate esančiame R. Žemaitaičio kabinete.
Jis tikino matęs tris pareigūnus, išeinančius iš savivaldybės pastato. Tačiau daugiau informacijos apie tai, kokie veiksmai buvo atlikti, tikino neturįs.
„Aš pareigūnus mačiau, bet faktiškai informacijos iš jų jokios neturiu. „Mačiau, kad trys išėjo iš savivaldybės pastato“, – Eltai teigė I. Petkevičius.
„Jokios informacijos kitos neturiu, jie čia savarankiškai atliko tą misiją“, – pridūrė Kelmės rajono meras.
ELTA primena, kad gegužę FNTT pareigūnai jau atliko kratas R. Žemaitaičio ir Seimo narės Daivos Petkevičienės darbo vietose bei „Nemuno aušros“ būstinėje. Tuomet procesiniai veiksmai buvo atliekami Vilniaus apygardos prokuratūrai organizuojant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos politinei partijai aplinkybių.
Tyrimu siekta nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei savo automobilius nuomojant „Nemuno aušrai“ ir kartu šiuos automobilius naudojant patiems. Tyrimas atliekamas dėl galimo sukčiavimo.
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