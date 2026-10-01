 Pareigūnų per reidą sustabdytas vaikinas ėmė ir nuvažiavo: va čia tai papuolė vaikis

Pareigūnų per reidą sustabdytas vaikinas ėmė ir nuvažiavo: va čia tai papuolė vaikis

2026-10-01 19:00 klaipeda.diena.lt inf.

Socialiniame tinkle „TikTok“ plinta vaizdo įrašas su vaikinu, kuris per reido patikrą tiesiog ėmė ir nuvažiavo.

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<span>Pareigūnų per reidą sustabdytas vaikinas ėmė ir nuvažiavo: va čia tai papuolė vaikis</span>
Pareigūnų per reidą sustabdytas vaikinas ėmė ir nuvažiavo: va čia tai papuolė vaikis / Stop kadrai.

Vaizdo įraše matomas pareigūnų sustabdytas „CityBee“ automobilis. Prie jo sėdėjo vyrukas, kuris nebuvo nusiteikęs vykdyti policininkų reikalavimų.

„Jums policininkas liepė įjungti avarinį“, – kelis kartus vaizdo įraše nurodė vyras. Po kelių pakartojimų, vyrukas taip ir padarė.

Po nosimi kažką pamurmėjęs, vairuotojas sulaukė klausimo.

„Ar žinote, kad padarėte pažeidimą?“ – pasiteiravo filmuojantis vyras.

@emergency_250 CityBee , - Lithuania Police lietuvos policija farai #lithuania #police #policija #lietuva #farai ♬ original sound - EuropeEmergency

Vairuotojas nieko neatsakė, o prie mašinos durelių priėjus pareigūnams, uždarė langą.

„Na štai, „CityBee“, aiškino berniukas apie savo teises. Ir jisai toliau važiuoja!“ – sureagavo filmavęs vyras, mat vairuotojas staiga ėmė ir nuvažiavo.

„Kur jisai važiuoja? Alio?“, – pasimetė įvykį užfiksavęs vyras.

Pareigūnai reagavo staigiai ir pradėjo gaudynes.

„Štai ir „CityBee“. Va čia tai papuolė vaikis“, – stebėjosi vyras, policininkams nusivijus pažeidėją.

Šiame straipsnyje:
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