 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų

2026-07-30 09:53
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta penkiolika neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,5 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

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