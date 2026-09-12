 Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 21 neteisėtas migrantas

Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 21 neteisėtas migrantas

2026-09-12 08:26
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 21 neteisėtas migrantas, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 21 neteisėtas migrantas</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžtas 21 neteisėtas migrantas / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 56 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,4 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
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pasienis
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Lietuva
baltarusija

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Kiek imigrantų deportuota iš Lietuvos? Jie jau ima neigiamai veikti.
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