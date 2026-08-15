 Pasienyje su Baltarusija apgręžti 23 neteisėti migrantai

Pasienyje su Baltarusija apgręžti 23 neteisėti migrantai

2026-08-15 09:59
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 23 neteisėti migrantai, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžti 23 neteisėti migrantai</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžti 23 neteisėti migrantai / R. Riabovo/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 43 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1155 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,6 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
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neteisėti migrantai

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