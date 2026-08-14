 Pasienyje su Baltarusija apgręžti 27 neteisėti migrantai

Pasienyje su Baltarusija apgręžti 27 neteisėti migrantai

2026-08-14 15:31
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžti 27 neteisėti migrantai</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžti 27 neteisėti migrantai / Asociatyvi R. Riabovo/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 30 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,1 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,6 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

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