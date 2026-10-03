Pasienyje su Baltarusija apgręžti 32 neteisėti migrantai

Tuo metu su dideliu migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 užsieniečius.
Lenkijos pasieniečiai ketvirtadienį tokių bandymų nefiksavo.
Nuo šių metų pradžios Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neleistinose vietose į šalį neleido patekti beveik 1,7 tūkst. migrantų. Toks skaičius pranoksta praeitų metų rodiklį. Pernai iš Baltarusijos daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neteisėtai patekti į Lietuvą.
2024 m. pasieniečiai į Lietuvą neįleido kiek daugiau nei 1 tūkst. neteisėtai sieną kirsti bandžiusių asmenų, 2023 m. – 2,6 tūkst. , o 2022 m. – 11,2 tūkst. migrantų.
Nuo 2021 m. rugpjūčio, kai VSAT pareigūnams buvo suteikta teisė apgręžti neleistinose vietose iš Baltarusijos sieną bandančius kirsti migrantus, į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 26,3 tūkst. asmenų.
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