 Pasienyje su Baltarusija apgręžti du migrantai

Pasienyje su Baltarusija apgręžti du migrantai

2026-09-05 08:30
ELTOS inf.

Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija buvo apgręžti 2 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžti du migrantai</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžti du migrantai / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba penktadienį į savo šalį neįleido 7 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį nefiksavę tokių asmenų.

Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,65 tūkst. asmenų, šiemet – 1 392.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

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