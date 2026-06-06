 Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų, Latvijoje apgręžti 62 užsieniečiai

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų, Latvijoje apgręžti 62 užsieniečiai

2026-06-06 09:26
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija penktą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 62 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį – nė vieno.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,3 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

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