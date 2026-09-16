 Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas – kontrabandinis

Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas – kontrabandinis (Papildyta)

2026-09-16 15:41
BNS inf.

Pasvalio rajone trečiadienį rastas nukritęs dronas sprogmenų neturėjo bei buvo skirtas kontrabandai.

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Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas – kontrabandinis / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Planas „Skydas“ baigtas, trečiadienio vakarą pranešė Policijos departamentas.

Pareigūnai anksčiau skelbė, kad apie  13.06 val. gautas pranešimas, kad Kenelių kaime, miške rastas nukritęs dronas.

Policijos teigimu, dronas apaugęs žolėmis, pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Buvo įvestas planas „Skydas“, į įvykio vietą iškviesti policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai ir Lietuvos kariuomenės kariai.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) teigimu, rastasis dronas nepanašus į rusiškus karinius dronus „Shahed“ arba „Gerbera“.

Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS sakė, kad pareigūnų atsiųstoje nuotraukoje iš įvykio vietos dronas atrodo sveikas, nesudužęs. Jį rado girininkas.

Policijos duomenimis, drono ilgis apie du metrus, sparnų plotis – apie pustrečio metro.

Pasak pareigūnų, detalesnė informacija, koks tai dronas, bus suteikta vėliau, apžiūrėjus įvykio vietą.

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