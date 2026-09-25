Pedofilija kaltinamas kunigas prakalbo apie savo aukas

Galimai daugiau nei 20 metų vaikus skriaudęs 56-erių kunigas T. Švedavičius ketvirtadienį keliavo į teismo salę. Šiurpi istorija sukrėtė visą Lietuvą – visuomenė laukė atsakymų, tačiau dvasininkas ištarė tik tris žodžius.
„Nieko aš nekomentuosiu“, – sakė kaltinamasis.
Pedofilija kaltinamas kunigas užsidengė veidą ir stojo į kampą, tačiau jaudulį išdavė drebančios rankos.
Prokurorų įtarimu, kunigas T. Švedavičius prievartavo mažametį, dukart prievartavo nepilnametį, trylika kartų girdė vaikus alkoholiu, devynis kartus išnaudojo juos pornografijai, keturis kartus tvirkino jaunesnius nei 16 metų vaikus ir tris kartus nepilnamečiams mokėjo už seksą.
Visgi iki šiol kunigas vaikščiojo laisvėje. Jis nebuvo suimtas, tačiau iš jo buvo atimtas pasas.
„Kiek esu kalbėjęs su ginamuoju, jis labai gailisi“, – kalbėjo T. Švedavičiaus advokatas Arūnas Kazlauskas.
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Tiesa, kaltę kunigas pripažino tik priremtas nukentėjusiųjų parodymų.
Posėdis buvo uždaras. Byloje – vienuolika aukų. Pasak prokuroro, visi yra berniukai. Nors dabar jie jau suaugę, jų tapatybės saugomos, tad teismo posėdžiuose dalyvaus nuotoliu.
„Nepilnametis buvo girdomas alkoholiu, išnaudojamas pornografijai. Tie vaizdai surasti ikiteisminio tyrimo metu“, – tvirtino nukentėjusiojo advokatas Tomas Januškevičius.
T. Švedavičius buvo įšventintas 2001-aisiais, vadinasi, skriausti vaikus galimai pradėjo nepraėjus nė metams nuo kunigystės pradžios, t. y. 2002-aisiais.
Vienas iš nukentėjusiųjų yra buvęs T. Švedavičiaus patarnautojas, dabar ir pats kunigas. Kas jis – nežinoma, tačiau bylai iškilus į viešumą, jis susisiekė su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu.
„Nukentėjusiųjų ratas irgi gali keistis, todėl tie, kurie yra nukentėję nuo šio kunigo, prašau kreiptis tiesiai į Vilniaus apygardos prokuratūrą“, – ragino prokuroras Egidijus Motiejūnas.
Apie tai, ką išgyveno, aukoms kalbėti sunku, tačiau prokurorai juos įkalbinėjo duoti parodymus.
Iš vienuolikos aukų daugiau nei pusė, t. y. šeši pateikė civilinius ieškinius. Vieni iš kunigo reikalauja kelių šimtų, kiti – daugiau nei 200 tūkst. eurų.
T. Švedavičius žada žalą atlyginti, bet kitos išeities ir neturi. Esą iki vasario areštuotas visas jo turtas – butas Vilniuje ir du sklypai Širvintų rajone.
„Tik apie realią laisvės atėmimo bausmę kalbame. Galimai vidurkis apie dešimt metų“, – pridūrė E. Motiejūnas.
Vadinasi, už grotų kunigas sėdėtų dvigubai trumpiau nei, kaip įtariama, skriaudė vaikus. Tiesa, kadangi dvasininkas kaltę pripažįsta ir gailisi, bausmė gali dar švelnėti.
„Be abejo, tai lengvinanti aplinkybė“, – teigė valstybės skirtas T. Švedavičiaus advokatas Eugenijus Šuliokas.
Visgi Vilniaus apygardos teismas bylos nagrinėti nepradėjo – posėdis atidėtas iki spalio pabaigos. Esą T. Švedavičius prieš kelias dienas pasisamdė naują advokatą ir gynėjas nespėjo susipažinti su byla.
Žurnalistų paklaustas, ar nori kažką pasakyti savo aukoms, kaltinamasis atsakė, jog „niekas nepasikeitė“.
Kunigą gina net du advokatai – vieną skyrė valstybė, o kitą pasisamdė pats.
„Būna ir gana neretai. Ir keli samdyti, ir ne keli samdyti. Visaip būna“, – aiškino A. Kazlauskas.
Gali būti, kad T. Švedavičių vėliau gins tik vienas advokatas, esą teismas turėtų atšaukti valstybės skirtą gynėją.
„Sudėtinga, bet mūsų tokia pareiga, kaip ir gydytojų“, – komentavo E. Šuliokas.
T. Švedavičius kunigavo Dubičių parapijoje Varėnos rajone. Pernai iš klebono pareigų buvo atleistas. Anksčiau jis tarnavo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
(be temos)