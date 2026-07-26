 Perspėja keliaujančius iš pajūrio – magistralėje milžiniška spūstis

Perspėja keliaujančius iš pajūrio – magistralėje milžiniška spūstis

2026-07-26 19:14 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienio pavakarę autostradoje Klaipėda–Kaunas susiformavo eilės. Eismą trikdė ne tik didžiulis transporto priemonių srautas iš Klaipėdos, kur visą savaitgalį šurmuliavo kasmetinė Jūros šventė, bet ir eismo įvykis.

<span>Perspėja keliaujančius iš pajūrio – magistralėje milžiniška spūstis</span>
Perspėja keliaujančius iš pajūrio – magistralėje milžiniška spūstis / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“, „Reidas“ nuotr.

Magistralės vietoje, kur dirba kelininkai ir eismo juostos yra perbraižytos, eismas visiškai sustojo.

Nusidriekė maždaug dešimties kilometrų eilė.

Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ vaizdo įrašas

Važiavusieji sekmadienio pavakarę uostamiesčio link poilsiautoms patarė pajūrį palikti vėliau. Tačiau yra tikimybė, kad kauniečiai ar vilniečiai namus sekmadienį pasieks tik temstant.

Be to, pranešta, kad magistralėje, ant tilto per Dubysą, susidūrė trys automobiliai. 

„Eismas Kauno link apsunkintas“, – rašoma feisbuko grupėje „Reidas“.

Šiame straipsnyje:
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spūstis
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kaunas
Klaipėda
Vilnius

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Naktinis
užtenka vienam maigyti telefoną, o priekį važiuojančiam pristabdyti ir telefončikas surenka visus. Kitokių paaiškinimų nėra, nes važiuojant tiesiai ir žiūrint į kelią padaryti avarijos neįmanoma. Tik tais užsiimant pašaline veikla.
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VĖL
Vėl BMW IR GREITIS?
2
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