Perspėja keliaujančius iš pajūrio – magistralėje milžiniška spūstis

Magistralės vietoje, kur dirba kelininkai ir eismo juostos yra perbraižytos, eismas visiškai sustojo.
Nusidriekė maždaug dešimties kilometrų eilė.
Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ vaizdo įrašas
Važiavusieji sekmadienio pavakarę uostamiesčio link poilsiautoms patarė pajūrį palikti vėliau. Tačiau yra tikimybė, kad kauniečiai ar vilniečiai namus sekmadienį pasieks tik temstant.
Be to, pranešta, kad magistralėje, ant tilto per Dubysą, susidūrė trys automobiliai.
„Eismas Kauno link apsunkintas“, – rašoma feisbuko grupėje „Reidas“.
(be temos)
(be temos)