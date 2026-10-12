Po atsitiktinės pažinties – itin žiauri egzekucija: užmušiau jį, nes jis pedofilas

„Arvydas jį daužė ir rėkė, kad užmuš, nes jis – pedofilas“, – pasakojo kruvino vakarėlio dalyviai.
Po to A. Vitkauskas su draugo pagalba auką iš buto ištempė į daugiabučio kiemą, numovė kelnes ir pusnuogį paliko mirti. Ekspertai nustatė, kad nukentėjusysis patyrė dideles kančias, todėl teismas nužudymą pripažino itin žiauriu.
Rugsėjo viduryje A. Vitkauskui Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti 12 metų laisvės atėmimo bausmę.
Prokurorai norėjo dar griežtesnės bausmės. Jie siekė įrodyti, kad nusikaltimo motyvas – neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
„Byloje esantys duomenys leidžia spręsti, jog nukentėjusiajam pradėjus dalinti komplimentus, reikšti potraukį galimai intymiam bendravimui, A. Vitkauskas supyko, pradėjo prieš jį smurtauti, vadindamas jį pedofilu, pederastu“, – dėstoma prokuroro apeliaciniame skunde.
Tačiau teisėjai ne tik atmetė tokius prokuratūros argumentus, jie nukentėjusiojo kabinėjimąsi įvertino kaip rizikingą elgesį, kuris galėjo išprovokuoti A. Vitkauską.
Arvydas jį daužė ir rėkė, kad užmuš, nes jis – pedofilas.
Atsitiktinė pažintis
Šis nužudymas įvykdytas 2024 m. birželio 5-osios naktį. Išvakarėse, maždaug 22 val., A. Vitkauskas (g. 1997 m.) laukė troleibuso, kai į stotelę atėjo du vyrai – Darius (g. 1979 m.) ir Nerijus (vardai pakeisti), pasiūlę atsigerti jam sidro. Visi jie greit rado bendrą kalbą.
„Papasakojau, kad dirbu lombarde, o jie sakė dirbantys kavinės virtuvėje ir po pamainos išgėrė kelis bokalus alaus, – prisiminė A. Vitkauskas. – Užsiminiau, kad turiu sūnų, kuris su manimi negyvena. Darius iškart paprašė parodyti jo nuotraukas, daug apie jį klausinėjo. Kai baigėme sidrą, jie pasisiūlė nupirkti dar vieną butelį, todėl pakviečiau juos į svečius.“
Visa trijulė patraukė į butą Žirmūnų gatvėje. Viename kambaryje gyveno A. Vitkausko mama, kitame jis pats ir du jo draugai – Laurynas D. ir Ignas (vardas pakeistas).
„Kai parėjom namo, kambaryje ant fotelio sėdėjo Ignas, girdėjau Lauryną su mergina vonioje. Kai Laurynas iš vonios atėjo be marškinėlių, Darius pasakė: o, koks gražus berniukas, kokie gražūs bicepsai. Visi iš to tik pasijuokėm“, – sakė A. Vitkauskas.
Nepatiko dėmesys
Kadangi buvo jau beveik vidurnaktis, o išgerti niekas neturėjo, jie feisbuke susirado taksistą, galintį privežti litrinį viskio butelį. Nerijus pasisiūlė vienas sumokėti 35 eurus. Tada visi smagiai leido laiką, gėrė alkoholį, kai, pasak A. Vitkausko, Darius ėmė prie jo kabinėtis.
„Jis sakė, kad aš labai gražus berniukas, su manim pažaistų. Tada pasakė, kad mano vaiką išsiveš ir jo neišleis. Jis bandė liesti mano lytinį organą, čiupinėjo mane. Prašiau nelysti nei prie mano vaiko, nei prie manęs“, – prisiminė nuteistasis.
Tą akimirką, pasak A. Vitkausko, susidėjo visos gyvenimo negandos: panelės išdavystė, žiemą netyčia sudegintas balkonas, nuolat dėl triukšmo kviečiama policija.
„Vaikystėje patyriau seksualinį priekabiavimą, todėl tiesiog savęs nesukontroliavau. Pradėjau Darių daužyti, trenkiau nemažai kartų, gal 10. Man atrodo, suveikė savisaugos instinktas, tikrai nenorėjau taip daryti“, – pasakojo jis.
Tuo metu, kai prasidėjo egzekucija, Laurynas D. rūkė balkone. Įėjęs į kambarį jis pamatė daužomą kruviną vyrą, iškart bandė įsikišti ir sustabdyti draugą, sugriebęs už liemens atitraukė jį.
„Klausiau, ką tu čia darai, o jis atsakė, aš jį užmušiu, jis – pedofilas“, – prisiminė Laurynas D.
Kai viskas akimirkai aprimo, Lauryno mergina pasakė nebenorinti čia būti, todėl jie išėjo pabūti į lauką. Prieš išeidamas Laurynas dar nufotografavo žiauriai sumuštą žmogų.
„Norėjau kitą rytą parodyti Arvydui, ką jis pridirbo. Negalvojau, kad viskas taip baigsis“, – paaiškino Laurynas.
Ignas visą tą laiką žaidė telefonu ir išvis į nieką nekreipė dėmesio, o išsigandęs Nerijus stebėjo egzekuciją ir nesikišo.
Jis bandė liesti mano lytinį organą, čiupinėjo mane.
Šoko pro langą
Tuo metu triukšmo pažadinta A. Vitkausko mama įėjo į kambarį. Pamačiusi ant grindų gulintį kruviną vyrą, ji pradėjo priekaištauti sūnui, kodėl jis parsiveda namo visokius žmones ir liepė kuo greičiau išvyti Darių.
„Arvydas tada paėmė jį už kojų ir pradėjo tempti į lauką, – liudijo Ignas. – Tempiant jo galva daužėsi į laiptus. Arvydas nuolat sustodavo ir pradėdavo jį spardyti. Jis paskutiniu metu kažkodėl visada buvo piktas ir agresyvus.“
Lauke A. Vitkauskas auką kažkodėl nurengė nuogai, o po to tiesiog grįžo namo. Visa tai matęs išsigandęs Ignas susirado netoliese lauke ant suoliuko sėdinčią porelę ir pasakė jiems: „Viskas, nemanau, kad jis dar yra tarp gyvų“.
Tuo nepatikėjęs Laurynas D. nubėgo prie laiptinės patikrinti, ar tai tiesa. Jis Darių rado gulintį išrengtą lauke, iškart paskambino 112 ir prašė kuo greičiau atsiųsti pagalbą. Atvykusiems pareigūnams jis iškart nurodė, kad tą greičiausiai padarė A. Vitkauskas, parodė darytas nuotraukas.
Po to, kai užsirašė jo duomenis, pareigūnai leido Laurynui eiti susirasti savo merginą, todėl jis patraukė į netoliese buvusią sporto salę, veikiančią visą parą.
Pasak A. Vitkausko, būdamas kambaryje jis išgirdo Lauryną šaukiantį: „Arvydas nužudė žmogų“.
„Sukilo stresas, galvojau, atvažiuos policija ir mane nušaus, nes aš gi visas kruvinas, niekas manęs neklausys. Todėl iššokau pro balkoną, gulėjau, nes lūžo ranka“, – pasakojo A. Vitkauskas.
Kiek pagulėjęs jis nusprendė irgi nueiti iki sporto salės, tikėjosi ten sutikti ką nors, kas jį pavaišins cigarete. Ten jis pamatė Lauryną, su juo ėmė aiškintis, kodėl jis iškvietė policiją. Tada Laurynui paskambinę pareigūnai liepė grįžti į įvykio vietą, jis ten parėjo kartu su A. Vitkausku. Abu jie iškart sulaikyti ir suimti.
Įtarimai ir Laurynui
A. Vitkauskas iškart prisipažino nužudęs Darių. Tačiau įtarimai krito ir ant 1993 m. Lauryno D., kuris taip pat stojo prieš teismą, nors kategoriškai neigė savo kaltę.
Apkaltintas vyras beveik metus laikytas suimtas, tačiau teisme paaiškėjo, kad vienintelis jį kaltinęs liudininkas Nerijus – nepatikimas.
Apklausiant Nerijų teisėjams kilo abejonių, ar jis išvis supranta įvykio aplinkybes ir gali duoti teisingus parodymus.
Ekspertai, atlikę jo psichiatrinę ekspertizę, rekomendavo jo pasakojimą vertinti kritiškai, nors jis suvokia esmines faktines įvykio aplinkybes.
„Stebimas tiriamojo inertiškumas, kalbant apie byloje nagrinėjamas aplinkybes, pavyzdžiui, uždavus klausimą ir jį baigiant: „ar taip?“, sutinka, klausimą baigiant „ar ne?“, sako ne“, – rašoma ekspertizės akte.
Ekspertai nustatė, kad liudytojas nuosekliai pasakoja tik apie A. Vitkausko vaidmenį, bet dėl Lauryno D. nuolat keičia nuomonę.
Prokuroro Tomo Čepelionio įsitikinimu, įrodymų, kad Laurynas prisidėjo prie nužudymo, užteko ir be liudytojo parodymų. Ant vyro bato, marškinėlių ir po nagais aptikta Dariaus kraujo.
Prokuratūra Lauryno kaltę bandė įrodyti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, tačiau jis liko išteisintas.
„Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o tik patikimais įrodymais, neginčijamai (be jokios pagrįstos abejonės) patvirtinančiais nusikalstamos veikos padarymą. Nagrinėjamu atveju patikimų įrodymų, kad Laurynas D. būtų smūgiavęs ar kitaip smurtavęs prieš nukentėjusį, nėra, todėl pirmosios instancijos teismas jį teisėtai ir pagrįstai išteisino“, – nustatė Apeliacinis teismas.
Neapykantos neįžvelgė
Nors prokurorai siekė įrodyti, kad nužudymas įvykdytas dėl seksualinės orientacijos, Apeliacinio teismo teisėjai šia pozicija suabejojo.
Teisėjams išvis buvo neaišku, kokia nukentėjusiojo seksualinė orientacija.
„Nagrinėjamoje byloje yra duomenų tiek apie nukentėjusiojo pasakymus vaikų atžvilgiu (konkrečiai – A. Vitkausko sūnaus), tiek apie jo pasakymus ir veiksmus suaugusių vyrų atžvilgiu. Todėl iš tokios prokuroro pozicijos, kurią jis išreiškė tik apeliacinėje instancijoje, nėra aišku, A. Vitkauskui inkriminuojama neapykantos išraiška pedofilijai ar homoseksualumui. Toks prašymas keisti kaltinimą neatitinka apibrėžtumo reikalavimo ir savaime rodo jo nepagrįstumą“, – rašoma teismo sprendime.
Teisėjai atkreipė dėmesį, kad Darius komplimentus vyrams dalino iškart atėjęs į vakarėlį, bet iš pradžių niekam tai nekliuvo.
A. Vitkauskas tvirtino, kad jį galiausiai išprovokavo nukentėjusiojo priekabiavimas ir komentarai apie jo sūnų. Jis tvirtino, kad pyktis jam kilo, nes prieš jį patį vaikystėje naudota seksualinė prievarta.
Liudytojai prisiminė, kad prasidėjus smurto protrūkiui ir bandant sutramdyti A. Vitkauską, jis atkirto: „Jei tavo vaikus tvirkins, pažiūrėsim, kaip elgsiesi“.
„Teisėjų kolegijos vertinimu, remiantis šiais duomenimis, negalima daryti vienareikšmiškos išvados, jog A. Vitkauskas smurtavo prieš nukentėjusįjį tik dėl jo seksualizuotų komplimentų ir (ar) elgesio kambaryje buvusiems vyriškos lyties asmenims ir dėl to, išreikšdamas neapykantą homoseksualiai orientacijai, jį nužudė. Iš to, kas nurodyta, matyti, kad A. Vitkausko psichikoje vyko sudėtingi procesai, kuriems turėjo įtakos tiek asmeninė trauminė seksualinė patirtis vaikystėje, tiek nukentėjusiojo kalbos ir elgesys jo sūnaus ir jo paties atžvilgiu“, – rašoma teismo sprendime.
Praeityje ne kartą teistas
Dėl A. Vitkausko kaltės teismo abejonių nekilo. Jo įvykdytas nužudymas pripažintas kaip itin žiaurus.
„Užėjus pykčio protrūkiui A.Vitkauskas bute rankomis ir kojomis nukentėjusiajam sudavė ne mažiau 25 smūgius į įvairias kūno vietas, taip pat galvą ir liemens sritį, po to motinai paprašius išvesti nukentėjusįjį, tempė iš antrame aukšte esančio buto per laiptus iki laiptinės durų, spardydamas nukentėjusįjį, prie laiptinės durų išrengęs nukentėjusįjį prieš jį toliau smurtavo, nors nukentėjusysis jau buvo be sąmonės, jo elgesys iškart po nusikalstamos veikos padarymo peržengia paprasto nužudymo ribas ir pagal savo požymius atitinka kvalifikuoto nužudymo požymio „itin žiauriai“ turinį“, – sprendė teismas.
Praeityje A. Vitkauskas teismas už sukčiavimą, vagystę, disponavimą narkotikais ir viešosios tvarkos pažeidimą, bet jo teistumai išnykę. Dėl savo veiksmų jis gailėjosi ir atsiprašė nužudytojo tėvo, tai – jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Lengvinančia aplinkybe teisėjai pripažino ir provokuojantį nukentėjusiojo elgesį.
„Teisėjų kolegijos vertinimu, akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju nukentėjusiojo elgesys, kai išsakius neblaiviems vyriškos lyties asmenims komplimentus, kurie galėjo būti vertinami kaip kvietimas ar bent neprieštaravimas intymiai bendrauti, o aiškiai išreiškus nepritarimą, prašymą nesikabinėti, ką patvirtino ne tik kaltinamasis, bet ir liudytojai, buvo rizikingas, taip pat iš dalies ir išprovokavęs kaltininką padaryti nusikalstamą veiką“, – rašoma nuosprendyje.
A. Vitkauskas taip pat įpareigotas sumokėti 15 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo nužudytojo tėvui.
Šis nuosprendis jau yra įsiteisėjęs, bet dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
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