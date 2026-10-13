Po bandymo sukčiauti per teorijos egzaminą – „Regitros“ atsakas

Kaip antradienį pranešė įmonė, spalio 12-ąją įtariamajam atvykus laikyti teorijos egzamino, „Regitra“ pranešė apie galimą pažeidimą policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė.
Pasak „Regitros“, teisėsaugai perduota turima medžiaga, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Su galimai sukčiavime dalyvavusia darbuotoja darbo santykiai taip pat nutraukti.
„Regitros“ generalinė direktorė Ieva Tarailienė teigė, kad atvejį padėjo nustatyti įmonės vykdoma vidaus kontrolė ir egzaminavimo procesų stebėsena.
„Skaidri organizacija yra ne ta, kurioje niekada nepasitaiko pažeidimų, o ta, kuri geba juos pati nustatyti ir nedelsiant imasi veiksmų. Būtent tokią „Regitrą“ kuriame kasdien. Tokiems atvejams netaikome kompromisų, o nesąžiningam elgesiui organizacijoje vietos niekada nebus“, – įmonės pranešime cituota vadovė.
„Regitra“ nurodo toliau bendradarbiausianti su teisėsaugos institucijomis ir teiksianti tyrimui reikalingą informaciją.
„Regitra“ pabrėžė, kad sąžiningas egzaminavimo procesas yra būtina sąlyga užtikrinant, jog teisę vairuoti įgytų tik reikiamas žinias ir gebėjimus turintys asmenys. Todėl bet kokie bandymai apeiti nustatytą egzaminavimo tvarką yra netoleruojami, o nustačius galimus pažeidimus nedelsiant imamasi veiksmų.
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