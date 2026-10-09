Po įtartinos žinutės – tuščia banko sąskaita

Ketvirtadienio rytą į Alytaus policiją kreipėsi 1971 metais gimęs vyras, kuris spalio 7-osios rytą į mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę iš neva „e-policija“ dėl nesumokėtos baudos. Norėdamas sumokėti baudą vyras aktyvavo nuorodą bei suvedė elektroninės bankininkystės duomenis. Tuo metu nepažįstami asmenys tokiu būdu nuo jo banko sąskaitos pasisavino 16 tūkst. 24 eurus.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo ir neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos.
Tą pačią dieną į Kretingos rajono policijos komisariatą kreipėsi 1980 metais gimęs vyras. Jis, kaip ir alytiškis, nurodė policijai gavęs sukčių siųstą SMS žinutę dėl nesumokėtos baudos. Aktyvavęs nuorodą bei suvedęs elektroninės bankininkystės duomenis, kretingiškis prarado 40 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Nukentėjo ir sostinės, Panevėžio bei Tauragės rajono gyventojai
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, ketvirtadienį gautas 1967 m. gimusio vyro pranešimas, kad nuo rugsėjo 3 d. iki spalio 6 d. iš jo apgaule išviliota 9 tūkst. eurų.
Anot sostinės policijos, ketvirtadienį, apie 16.10 val., Vilniuje, namuose, jungiantis prie galimai netikros įmonės svetainės ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš 1967 m. gimusio vyro banko sąskaitos apgaule pasisavinta 3,9 tūkst. eurų.
Tokiomis pačiomis aplinkybėmis pinigų neteko ir kitas vilnietis.
Vilniaus AVPK duomenimis, ketvirtadienį, apie 19.40 val., Vilniuje, namuose, jungiantis prie galimai netikros įmonės svetainės ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš 1961 m. gimusio vyro banko sąskaitos apgaule pasisavinta 3,9 tūkst. eurų.
Galimą sukčiavimo atvejį fiksavo ir Tauragės policija.
Ketvirtadienį gautas įmonės, veikiančios Tauragės rajone, pranešimas, kad spalio 7 d. 11.45 val. į mobilaus ryšio telefoną gavo SMS žinutę apie gautą administracinę baudą. Aktyvavus nuorodą ir suvedus banko prisijungimo duomenis, iš sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Nuostolis – 9 tūkst. 354 eurai.
Panevėžio AVPK duomenimis, ketvirtadienį, apie 23.02 val., Panevėžio rajone 1967 m. gimusi moteris prisijungė prie galimai netikro internetinio puslapio ir nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
Turtinė žala – 3 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
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